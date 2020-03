Mario Kart Tour recibirá multijugador para iOS en muy pocos días

Mario Kart Tour desde su lanzamiento en septiembre de 2019 se las ha arreglado para convertirse en uno de los títulos favoritos para dispositivos móviles.

Nintendo sabía que tenía la gallina de los huevos de oro entre sus manos y cuidó cada detalle en el lanzamiento del esperado juego.

Gracias a ello la popularidad de Mario Kart Tour se ha mantenido relativamente estable, pero había algo que todos exigían desde el principio: una modalidad de multijugador.

Desde finales del año pasado iniciaron la pruebas beta cerrada de esta función. La expectativa es que tomaría demasiado meses en ser liberada. Pero no, iOS recibirá el multiplayer de Mario Kart Tour en tan sólo unos pocos días.

La cuenta oficial del juego en la red social de Twitter acaba de revelar que ya tienen una fecha oficial para la integración de la modalidad en iOS. Y sucede que será muy pronto, contra todo pronóstico:

Mario Kart Tour tendrá listo su multiplayer para todo el mundo a partir del 8 de marzo de 2020 a las 8:00 PM (hora del pacífico):

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they're in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020