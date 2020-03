El método Marie Kondo aplicado a ¿celulares? Conoce la nueva tendencia digital

Marie Kondo se dedica a organizar habitaciones y armarios en todo el mundo, pero ahora quiere ordenar tu teléfono.

Marie Kondo es una gurú del orden. La autora japonesa ha escrito varios libros, todos centrados en cómo organizar tus espacios. El método de Marie Kondo consiste en varias reglas a seguir para deshacerte de objetos que realmente no necesitas y ocupan espacio. Sus consejos son leídos por millones, por lo que sus libros son un fenómeno de superventas. Además tiene programas de televisión muy exitosos en los que ayuda a organizar las casas (y en consecuencia las vidas) de personas muy desordenadas.

A pesar de que el método que propone Marie Kondo está más bien enfocado en que por fin tires a la basura esa prenda de vestir con hoyos para que tu mamá pare de mirarte feo, en realidad es aplicable a cualquier cosa en la vida. Tanto así, que en el instagram oficial de la empresaria japonesa, Marie Kondo compartió un pantallazo del home de un móvil.

"Mucha gente organiza sus aplicaciones por categoría, ¡pero organizar por colores ofrece una presentación alegre cada vez que desbloqueas tu teléfono!".

Una consultora certificada del método llamado KonMari de inglaterra, propuso ordenar las aplicaciones por grupos de colores. Además, nombró a cada uno con un emoji del mismo color.

Opiniones divididas

La publicación ya tiene más de 44.000 me gusta y muchos comentarios. Entre los usuarios hay quienes les encantó la idea, mientras que otros no aprobaron el método. Entre quienes organizan del mismo modo sus teléfonos, hubo ciertas apreciaciones que llamaron la atención. Un usuario comentó: "Lo hago por color, pero el azul está muy lleno. Tuve que organizarlo por tonos de azul". Curioso. En las oficinas de FayerWayer hicimos el ejercicio de contar las apps azules. Llegamos a contar incluso 41 de ese color.

Entre los detractores de la organización por color en el teléfono, están quienes no pueden hacerlo si no es por categoría. Un usuario comentó: "Definitivamente luce bonito, pero a mi me gusta organizarlos por tipo: configuraciones, fotografía, compras, redes sociales, música, etc".

Sea cual sea el método que uses (o incluso, si no usas ninguno) es divertido pensar que, en algún nivel, el home del teléfono es casi como un hogar pero digital. Nos pusimos poéticos.