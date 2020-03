Instagram: 7 trucos que debes conocer para aprovechar la app al máximo

Instagram es muy popular pero tiene algunas funciones que no todo mundo conoce, así que aquí te diremos algunas de las más interesantes.

Instagram es una de las apps más usadas para compartir historias y sucesos importantes en nuestras vidas (y selfies también, obviamente) es por eso que te diremos algunas manera en que puedes sacarle más provecho a esta aplicación.

Subir videos sin sonido

Para poder subir un video sin que se escuche el ruido de fondo, entonces deberás seleccionar esa opción antes de publicarlo. Al momento de subirlo deberás presionar la bocina para silenciarlo antes de publicarlo.

De historia a publicación

A veces subimos historias que nos gustan mucho y queremos hacerla una publicación, pero no tienes que volver a subirla, sino que puedes hacerlo desde el menú de tu historia, seleccionando “Compartir como publicación”.

Dejar de ver publicaciones de alguien a quien sigues

A veces por pura paz mental, es bueno silenciar contactos que no dejan de subir publicaciones por eso es que puedes silenciar las publicaciones de un contacto desde una de sus publicaciones. Solo basta con entrar a las opciones de una de estas y seleccionar “Silenciar”

Zoom In y Zoom Out

Si quieres hacer zoom in mientras grabas historia es tan fácil como deslizar el dedo con el que estás grabando hacía arriba y para hacer zoom out deslizarlo hacía abajo.

Elimina fotos sin borrarlas

Si quieres que tu perfil se ve más limpio pero sin tener que borrar tus recuerdos, entonces debes utilizar la función de “Archivo” con la que podrás hacer que no se muestre en tu perfil. Esta se encuentra en las opciones de la publicación.

Adios haters

Para evitar que las personas te comenten groserías o comentarios ofensivos en tus publicaciones, puedes ir a Configuración y activar “Ocultar comentarios ofensivos”

Ver lo que te ha gustado

Para poder ver las publicaciones a las que le has dado like entonces debes entrar a Configuración > Cuenta y después en “publicaciones que te han gustado”