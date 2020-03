Instagram: ingenieros trabajan en un "modo incógnito" para los mensajes directos

¿Cuántas veces le mandaste a alguno de tus contactos un mensaje que después usaron en tu contra?. Si es tu caso, esta noticia te podría interesar. Instagram está trabajando en un "modo incógnito" para mensajes directos. Es una función que podría ser añadida a la plataforma de Instagram en la que una vez que el mensaje se manda y es leído por el receptor, se borra automáticamente. Sin dejar evidencia de su existencia.

Jane Manchun Wong es una joven de 23 años, bloguera de tecnología. En su tiempo libre, utiliza ingeniería inversa para investigar populares aplicaciones y averiguar nuevas funciones en las que están trabajando, antes de su lanzamiento. Un hobbie que a los grandes de la industria, como Facebook o Instagram, no les hace mucha gracia.

Precisamente Jane fue quien descubrió el modo incógnito. Ella compartió el hallazgo con sus más de 69.000 seguidores en Twitter, con una demostración en video que subió a su cuenta.

Instagram is working on “🙊 mode” where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020