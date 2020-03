Conoce el Huawei P40 Pro+, el gama alta premium con más cámaras que han lanzado y zoom 100X

Para competir con el Ultra.

Cuando Samsung presentó su modelo Ultra en febrero, al parecer era una tendencia que varios fabricantes iban a adoptar, y es que a Huawei no le bastó con el P40 y P40 Pro, ahora nos entregan el P40 Pro+ (P40 Pro Plus).

Estas son sus especificaciones técnicas:

Pantalla OLED de 6,58 pulgadas con tasa de refresco de 90Hz.

Procesador Kirin 990

8 GB de RAM

512 GB de almacenamiento base

Conectividad 5G y Wi-Fi 6

Cámara principal Leica de 50 MP + Teleobjetivo periscópico de 8 MP 240mm 10X + Teleobjetivo 3X de 8 MP + ultra gran angular de 40 MP SuperSensing + Sensor TOF 3D + Sensor de temperatura de color

Cámara frontal de 32 MP con resolución 4K y sensor para efecto con fondo desenfocado

Sistema de desbloqueo facial por puntos

Certificación IP68

Batería de 5500 mAh con carga rápida de 40W y carga inalámbrica de 40W con un cargador especial Huawei

Colores: Blanco y Negro, con acabados en cerámica

La gran diferencia del P40 Pro+ principalmente es que en su cámara no tiene cuatro, sino cinco sensores. Lo que garantiza fotos extraordinarias.

Tiene también resistencia al agua y al polvo con certificación IP68 y lector de huellas óptico bajo la pantalla. El zoom es capaz de llegar hasta los 100X. Dando como resultado unas fotografías francamente impresionantes:

Encima las fotografías se complementan con un sistema de inteligencia artificial que ayudará a mejorar las fotos como nunca antes. Incluso removiendo detalles como los reflejos de luz.

El acabado de cerámica le permite relativamente ser mucho más resistente a lo que conocemos hasta hoy en el mundo de los móviles, sin perder tacto o sensación premium.

Sobre la pregunta que cae de cajón sobre los Servicios Móviles de Google, no, estos no vienen incluidos y la apuesta de Huawei por su AppGallery y no depender de la compañía estadounidense se torna seria, prometiendo que todas las aplicaciones que te gustan están o estarán disponibles.

Si no llegase a ser el caso y a pesar de que Huawei no lo recomienda, estamos bastante seguros de que existirán métodos para instalar los GMS, y que si un usuario va por un equipo de este nivel, sabe perfectamente los pros y contras de esto.

La cámara por lo pronto para muchos será un argumento de compra demoledor. Y sobran los argumentos en ese aspecto.

Precio y disponibilidad

Como cereza del pastel para cerrar el evento Huawei reveló el precio del potente P40 Pro+, y como era de esperarse, no será nada barato.

El terminal tendrá un costo de 1.399 Euros, lo que se traduce a USD $1.500. Una cifra cercana a lo que seguramente veremos por este lado del planeta.

Sobre la disponibilidad no hay una fecha exacta. Sólo algún día de junio de 2020.