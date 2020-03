Huawei: filtraciones confirmarían la extraña pantalla que tendrá el P40 Pro

Una nueva filtración de la nueva familia P40 de Huawei ha revelado las llamativas pantallas que tendrá el dispositivo.

En las imágenes, se puede ver como sus pantallas serán totalmente curvadas y además no contarán con biseles.

El evento en el que Huawei presentará este dispositivo será el próximo 26 de marzo a través de un streaming.

En el modelo Pro, veremos un panel curvado similar al que observamos en el Mate 30 Pro.

Los dispositivos contarán con una doble cámara frontal, además de un cuerpo curvado similar a lo que vimos en el P30 Pro.

En total, el móvil contará con 5 cámaras traseras (Pro), donde la empresa pondrá todos sus esfuerzos para posicionarla como la mejor del año.

Los marcos delanteros están muy bien aprovechados y el procesador será el Kirin 990 versión 5G.

El modelo estrella de la familia será la versión Pro Premium Edition, que integrará lo mejor que tiene la compañía.

Las cinco cámaras traseras serán las siguientes: Principal, ultra gran angular, periscópica, Tof, Macro.

Sin embargo, en la periscópica se espera (rumores) que tenga zoom x10 óptico, para competir con el S20 Ultra de Samsung.

#HUAWEI #P40Pro Official Renders in 3 colours (more soon)! This time with a front that will give you a better idea of how bezel-less the phone is, especially with all sides of the screen curved. I think it looks great in these colours. What do you think? #VisionaryPhotography pic.twitter.com/8v617QLMGK

— Ishan Agarwal 😷 (@ishanagarwal24) March 19, 2020