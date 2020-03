Usuarios en redes aseguran ver a Hitler en la nueva zapatilla que lanzó Puma

Las Storm Adrenaline de Puma son una linda zapatilla, y es que la firma alemana lleva un buen tiempo lanzando modelos que se han popularizado bastante y los han puesto otra vez en el mapa, tanto para competencia como para estilo de vida.

El problema es que si ves desde arriba estos sneakers, puede que veas la silueta de un hombre con chasquilla y bigote, y claro, la gente en redes sociales pensó inmediatamente en el dictador alemán Hitler:

Medios de diversas partes del mundo han reportado el tema, diciendo que también se puede ver al escritor ruso Nikolay Gogol:

On this day in 1852, prominent Russian writer and playwright, a true classic of world #literature, Nikolay #Gogol passed away. Good to see that we're not the only ones who honor his genius! @PUMA pic.twitter.com/b5zBgVnKxb

— Russia Beyond (@russiabeyond) March 4, 2020