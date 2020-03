Google: doodle homenajea a primera persona que sugirió el lavado de manos

El doodle de Google homenajea a Ignaz Semmelweis, quien fue el primer científico en sugerir el lavado de manos para evitar contagio de enfermedades.

Google no ha querido quedar fuera de la pandemia del coronavirus, usando su doodle para homenajear a un médico.

Se trata de Ignaz Semmelweis, médico que sugirió al lavado de manos como medida obligatoria para evitar contagio de enfermedades.

Fue durante el siglo XIX que Semmelweis descubrió la incidencia de la fiebre puerperal disminuía usando la desinfección de manos.

Google y coronavirus

Con la medida, Semmelweis creó la medida más eficaz para dejar de esparcir enfermedades, gérmenes y virus.

Recordemos que, en el siglo XIX, las pandemias eran muy comunes y las personas tenían baja esperanza de vida por ellas.

Ante esto, Semmelweis implementó una de las medidas más básicas pero importantes en lo que respecta al higiene personal.

El médico se basó en la Teoría Microbiana de la enfermedad, entendiendo el por qué es vital el lavado de manos.

El lavado de manos

El Doodle de la compañía nos muestra en un video una guía de cómo lavar de forma correcta nuestras manos.

La organización Mundial de la Salud se ha encargado recientemente de recomendar esta acción para evitar más contagios de Coronavirus.

El COVID-19 suele mantenerse por muchas horas activo en superficies, por lo que el lavado de manos es trascendental.

A raíz de esto, la acción es considerada una de las principales medidas para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19.

La animación de Google estará activa en el sitio durante 48 horas desde hoy viernes, conmemorando al médico.

Por favor, hazlo

Hasta ahora, el lavado de manos es según la OMS es la mejor manera de no contagiarse de la enfermedad.

La Institución recomienda además no tocarse la cara, ojos, boca y nariz, si no has hecho un lavado correcto previo.

El coronavirus lleva hasta ahora 252.850 contagiados, dejando un saldo de víctimas de 10.405 y 89.061 recuperados.

La cuarentena total de la población, ha sido hasta ahora, la medida más eficaz para evitar más proliferaciones de contagios.