Fouad WhatsApp: ¿qué es? ¿vale la pena?

Te explicamos qué es Fouad WhatsApp, un popular MOD para usuarios de Android.

Si tienes un teléfono móvil y te comunicas seguido por medio de mensajes, las probabilidades dicen que eres usuario de WhatsApp. El servicio de mensajería online que hace poco fue adquirido por Facebook, es el más usado en el mundo.

WhatsApp tiene ya dos mil millones usuarios y seguro tú eres uno de ellos WhatsApp revela que ya acumula más de dos mil millones de usuarios a nivel global, rompiendo con ello todas sus marcas previas de popularidad.

Pero su popularidad no es sinónimo de perfección. Quizás alguna vez encontraste sus funciones limitadas. Te gustaría que la aplicación tuviera más opciones que los desarrolladores no incluyeron. Bueno, resulta que no estás solo.

MOD de WhatsApp

Desarrolladores de todo el mundo han hecho modificaciones al software de WhatsApp para añadir nuevas funciones. Esto como consecuencia de las pocas actualizaciones disponibles para la aplicación.

Esta práctica, aunque común, no está permitida por WhatsApp, que no es un software de código abierto. Va en contra de los términos de uso estipulados por el servicio, por lo que el uso de MODs podría ser peligroso. Si el sistema de mensajería detecta que alguien los está utilizando, podrían incluso banear al usuario por violación a los términos estipulados por la empresa.

¿Qué es GB Whatsapp y por qué se está hablando tanto de él? GB Whatsapp es un mod aplicado a la popular aplicación de mensajería que ofrece nuevas opciones extras y permite al usuario cierta personalización.

Dicho esto, si estás dispuesto a tomar el riesgo, se te pueden abrir un mundo de posibilidades.

Fouad WhatsApp

Fouad WhatsApp APK es un MOD de alta calidad, que está disponible para los usuarios de dispositivos Android. Ha adquirido mucha popularidad y se convirtió en una alternativa al MOD más usado en la actualidad, GBWhatsApp, con el que tienen bastantes similitudes.

Algunas de las opciones que permite el MOD Fouad WhatsApp, y que la aplicación original no ofrece, son las siguientes:

Funciones de Fouad WhatsApp

Cambiar el fondo de WhatsApp

Disponibilidad de más de 110 lenguajes

Personalizar tu propio tema y agregarlo

Modo “no molestar” o “modo avión” dentro de WhatsApp

Puedes elegir la foto que quieras para la pantalla de inicio de WhatsApp

Opción de ir al primer mensaje en un chat

Incrementar la duración de los videos de estado de 30 segundos a 5 minutos

Aumentar el límite de mensajes a reenviar de 5 a 250

Incrementar el tiempo para borrar mensajes para todos a 100 días

Estas son algunas de las opciones habilitadas para los usuarios de este MOD. Si vale la pena, en realidad depende de cada usuario. Es verdad que las funciones que agrega son muy útiles, y es una pena que los desarrolladores oficiales del software no las habiliten para todos. Si eres un valiente y no le temes al ban, este MOD es bastante útil.