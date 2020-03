Conocimos la "cabina automovilística del futuro", con videojuegos, masajes y más

El futuro es fantástico.

El futuro siempre ha sido algo emocionante para todos: aquellos sueños de nuestras generaciones pasadas terminaron convirtiéndose en una realidad para nosotros, como comunicación instantánea hasta el otro lado del planeta y una super-computadora que cabe en tu bolsillo, o las aeronaves que ahora nos permiten viajar en horas de un continente al otro. Es por esto que cuando vemos el futuro en obras de ficción modernas, siempre nos preguntamos: ¿Algún día lo veré?

En títulos como Minority Report, Yo, Robot, e incluso Logan, hemos visto automóviles que se manejan solos, capaces de convertirse en salas de entretenimiento rodantes en donde vemos cómo los conductores sueltan el volante y se relajan con sus acompañantes. Pues ahora Faurecia nos invitó a sus instalaciones para demostrarnos que no tendremos que esperar mucho. Esta visión del futuro está increíblemente cerca de llegar a nuestras manos.

Esto es lo que ellos llaman “La Cabina del Futuro”, y realmente estamos emocionados.

Faurecia, diseñando los autos del futuro

Mientras que algunos reconocerán el nombre, otros no tienen idea de qué es Faurecia. Aquí les explicaremos.

Faurecia es una empresa dedicada a la innovación y diseño de tecnología automotriz, que en realidad es un proveedor para todas las marcas automotrices que vez en las calles. Esta empresa se encarga de crear nuevos conceptos y presentarlos a sus clientes, quienes entonces trabajan junto con Faurecia para desarrollar sus nuevos vehículos y nuevas tecnologías.

Esto no sólo se trata de pantallas táctiles y sistemas de navegación, sino que abarca desde el material y diseño de asientos e interiores hasta soluciones electrónicas y mecánicas en el motor de cada vehículo (como la eliminación de emisiones dañinas para el medio ambiente, o la cancelación de ruidos molestos).

En sí, Faurecia forma alianzas estratégicas con otras compañías en el ambiente automotriz para permitir el crecimiento de conocimiento y experiencia e impulsar la innovación en el mercado.

Maneja como si estuvieras en tu casa

Si alguna vez has estado en un viaje por carretera largo, sabrás que tarde o temprano llegará un punto en el que estarás completamente aburrido. Por supuesto, ahora tenemos laptops, consolas portátiles, y smartphones, pero una vez que se acabe la batería regresamos a la misma situación. Faurecia ha enfocado sus esfuerzos en hacer del viaje en automóvil una experiencia más que cómoda: algo que verdaderamente quieres hacer.

Comencemos con lo más obvio de todo el paquete: la consola del vehículo.

Los vehículos modernos ahora cuentan con el famoso “infotainment”, una especie de Tablet integrada a nuestro vehículo que nos permite conectarnos a ciertos servicios de audio, o tal vez visualizar nuestro mapa y GPS para navegar por las calles de la ciudad. Sin embargo estos suelen estar limitados a unos cuantos servicios de música y radio, o aquellas aplicaciones que el armador del vehículo quiera permitirte tener. Esto está a punto de cambiar gracias a una asociación con Microsoft, lo cual resultó en algo llamado MCVP (Plataforma de Vehículos Conectados de Microsoft, por sus siglas en inglés).

El MCVP toma esa pantalla de interfaz y la conecta con todo tu vehículo, lo cual es el enfoque de esta Cabina. Inspirados en el concepto de “El Internet de las Cosas”, este sistema combina servicios de la nube, inteligencia artificial, medios digitales y todas las comodidades dentro de tu vehículo para crear una experiencia uniforme. Esto básicamente resulta en que la pantalla táctil te presentará todas las opciones que tengas, y te permitirá mantenerte siempre en contacto por una conexión ininterrumpida:

Podrías obtener actualizaciones de software instantáneas que mejoran tu sonido, utilizar cualquier aplicación compatible con sistemas Android, o pasar cualquier actividad de tu vehiculo a tu dispositivo de preferencia sin ser interrumpido, sin importar que se trate de una película o serie que estés viendo en tu celular, una videollamada a una junta de tu trabajo, una transmisión en vivo o incluso una partida de Call of Duty.

Y es que algo que es bastante curioso es que, al tratarse de una alianza con Microsoft, Faurecia ya ha logrado una completa compatibilidad con el Proyecto xCloud. Esto significa que puedes conectar un mando inalámbrico de Xbox One a tu vehículo y continuar jugando la misma partida que dejaste en tu sala, todo sin esperar demasiado.

¿Para toda la familia, o cada quien por su lado?

Por supuesto, generalmente la experiencia de los pasajeros no es tan cómoda. Si se tratara de una sola pantalla en la consola al frente del vehículo, sin importar que tan grande fuera los pasajeros de atrás terminarían sólo escuchando el audio de una película, o los sonidos del juego del copiloto. Por eso todos los pasajeros contarán con su propia estación de entretenimiento.

Esto no significa que cada quien tiene su propia pantalla (es decir, eso es correcto, pero no termina ahí). Los asientos de la Cabina del Futuro están diseñados para formar parte de la experiencia del usuario, contando con sus propios altavoces, ajustes para comodidad, y demás personalizaciones controladas por las pantallas adaptables e interconectadas.

Audio personalizado, o para toda la familia

Dile adiós al audio desequilibrado dentro de tu vehículo: los asientos de la Cabina del Futuro incluyen un nuevo sistema de sonido que Faurecia llama “Zonas de sonido privadas”. Estos sistemas de audio son capaces de crear “burbujas de sonido” alrededor de la cabeza de un pasajero que les permite disfrutar de música, películas o cualquier forma de entretenimiento sin molestar a los demás pasajeros, todo mientras aún pueden escuchar sus alrededores.

¿Cómo funcionan? Al sentarte en tu asiento una cámara detecta tu presencia y toma unas cuantas medidas (tu altura, posición, equilibrio) para averiguar la posición de tus oídos. Es entonces que los altavoces integrados comienzan a rastrear tus oídos, proyectando el audio de tu pantalla directamente hacia tu cabeza en una frecuencia que sólo tú serías capaz de escuchar. Si giras tu cabeza, los altavoces te siguen, por lo que a menos que decidas levantarte de tu asiento siempre disfrutarás de tu propio entretenimiento. Además, esto también funciona como una cancelación de ruido, no sólo de lo que los otros pasajeros están escuchando sino también ruido externo en la carretera.

Si quieres compartir tu música de manera tradicional (con todos los pasajeros), Faurecia también innovó en eso. Los mismos sensores que detectan tu posición dentro del vehículo trabajan en conjunto para identificar a todos los pasajeros presentes, optimizando el sonido del vehículo para todos los presentes. Excepto que ahora han logrado utilizar los mismos materiales del interior de la cabina para proyectar el audio a todo tu alrededor.

Es difícil de explicar, pero al experimentarlo realmente se nota la diferencia entre el sonido envolvente que surge de proyectar audio por todas las superficies en el vehículo, contra el audio tradicional en bocinas estáticas.

Afortunadamente, ambos sistemas pueden funcionar al mismo tiempo.Mientras tres pasajeros disfrutan de una película, el cuarto podría estar jugando unas partidas en línea en su propia estación sin molestar a nadie, y sin distraerse con lo que los demás hacen tampoco.

Viaja con estilo y comodidad

Uno de los aspectos más interesantes (e impresionantes) que vimos en nuestra visita fue la cantidad de atención e innovación que Faurecia le dió a los asientos. Es decir, ¿cada cuanto escuchas algo acerca de una “revolución tecnológica” para una silla? Sólo funcionan para poner nuestros derrieres , así que tal vez alguien integre un calentador en el asiento para cuando haga frío.

¿Y si les dijéramos que estos asientos es como tener un spa y gimnasio en tu vehículo? Si, suena como muchos comerciales que prometen todo, pero ahora logré vivirlo. Faurecia integró montones de tecnología en uno de los componentes más importantes y menos atendidos de un automóvil. Estas son algunas de las cosas de las que disfrutamos en persona:

Comodidad científicamente medida : los sensores que detectan cuando estás en el vehículo son capaces de ajustar tu asiento para que se acomode perfectamente a tu ergonomía, ya que estos cuentan con motores que pueden extenderse y contraerse automáticamente.

Asientos transformables : como si se tratara de Autobots, los asientos traseros son capaces de transformarse de tres lugares individuales a dos asientos más amplios, y pasar de modo relajado (en donde los extremos se extienden sobre las puertas para crear una especie de “sofá” a un modo de seguridad con amortiguación incrementada.

Deslizándose a la gloria : Para los pasajeros en los asientos frontales, los asientos son capaces de deslizarse y recostarse a niveles impresionantes. Estos motores son bastante sensibles, extendiéndose lentamente hacia atrás cuando quieras relajarte, pero también regresando a la posición regular en un instante (aunque suficientemente suave como para ser cómodo).

Siente el bajo : estos asientos tienen la capacidad de vibrar en sincronía con el audio que sale de sus altavoces, generando una experiencia inmersiva de sonido que realmente te ayuda a disfrutar de tu música y entretenimiento. Con un par de buenos audífonos verdaderamente puedes sentir la música en todo tu cuerpo.

¿Día pesado? Disfruta del tráfico : ¿eso acerca de un spa y gimnasio? No era broma. Una formación de bolsas de aire a lo largo de tu asiento son capaces de inflarse y crear presión en puntos específicos de tu espalda para darte un masaje relajante, mientras que el asiento si puede cambiar de temperatura para ayudarte a relajarte (o refrescarte). Esto sería excelente después de un largo día si estás atrapado en el tráfico, ¡aunque también cuenta con opciones para hacer ejercicio!

Por si no te dio tiempo de ir al gym : Combinando los sensores en tu asiento, en el suelo de la cabina, y las cámaras que te identifican, se nos mostró una aplicación de bienestar que nos ayudaba a mantenernos en movimiento dentro del vehículo, sin necesidad de hacer enormes movimientos o molestar a los demás. La pantalla de nuestro asiento mostraba instrucciones para que hiciera presión con mis pies en el suelo de vehículo, y rápidamente comenzaron a darnos órdenes para hacer repeticiones y hacer circular la sangre por nuestras venas. Esta última característica, afortunadamente, es opcional.

Experiencia interconectada

Todas estas innovaciones resultan en una experiencia dentro de la cabina que es completamente personalizable a tus gustos. Las pantallas interactivas están diseñadas para simplificar la manera en que los pasajeros se comunican con su vehículo, teniendo un sistema increíblemente intuitivo y fácil de aprender en tan sólo unos segundos. Incluso la interfaz del usuario es personalizable, pudiendo elegir la clase de información que quieres ver en pantalla con una vista multi-ventana, la cual puedes cambiar de tamaño y posición a tu gusto. Afortunadamente, la información se ajusta a tus configuraciones sin necesidad de entrar en sistemas complicados.

Pero no solo se trata de estaciones de entretenimiento y asientos geniales (a pesar de que todo esto es super impresionante). Esta cabina es capaz de cambiar el entorno dentro de si misma en un abrir y cerrar de ojos por medio de iluminación controlada, audio personalizable, e incluso (aunque esto no lo pudimos comprobar en persona) aromas artificiales que pueden cambiar a tu gusto o ayudar a relajarte.

A claro, que mis pasajeros disfruten, ¿y el que conduce, qué?

¡El conductor también tiene acceso a todo esto! Claro, nada de esto será accesible mientras el conductor esté al mando de la navegación del vehículo, pero con la Conducción Autónoma más cerca de la realidad que nunca esto no será un enorme problema. Pero no significa que no haya cosas específicas para asistir a la hora de manejar.

Faurecia ha desarrollado algunas mejoras al momento de conducir que realmente pueden cambiar la manera en que pensamos acerca de nuestros vehículos.

Los nuevos Retrovisores Digitales (o “E-Mirrors”) sustituyen las clásicas orejas de nuestros vehículos por cámaras que son capaces de expandir nuestra visión al manejar. Estas pequeñas cámaras están diseñadas para estar siempre limpias y mantener una visión clara sin importar las condiciones del clima o el nivel de iluminación. La imagen se presenta dentro de pantallas interiores en el vehículo, por lo que aunque tu ventana esté completamente empañada tendrás visibilidad a tus costados y atrás. Y su tamaño reducido es tan aerodinámico que hay un 30% menos de consumo de energía por la resistencia menor del aire.

Los sistemas de autonomía pueden no estar disponibles en todo el mundo por razones legales, pero si es posible utilizarlos para ayudarte al momento de estacionar: El sistema de “Valet Parking” permite que tu vehículo encuentre un lugar de estacionamiento vacío y haga todas las maniobras necesarias para acomodarse de manera perfecta. Todo sin tocar los pedales o el volante. Y de la misma manera, los sensores y cámaras del vehículo se pueden utilizar para hacer que tu vehículo recoja pasajeros de manera autónoma. Esto quiere decir que con presionar un botón, puedes ordenarle a tu vehículo que navegue hacia tu posición y te recoja, utilizando un mapa del estacionamiento creado al estacionarse para calcular una ruta óptima hacia tí.

Verdaderamente, esta “Cabina del Futuro” tiene la posibilidad de cambiar la experiencia vehicular de manera drástica. La combinación de tecnologías y comodidades busca alterar la manera en que pensamos acerca del viaje en automóvil, alimentando nuestras fantasías de ciencia ficción gracias a funcionalidades en las que ni siquiera habíamos pensado en imaginar.

La mejor parte es que algunas de estas innovaciones ya se encuentran en el mercado. En los próximos años comenzaremos a ver estas cabinas apoderarse de los vehículos alrededor del mundo, y no podríamos estar más emocionados. Esto verdaderamente es el inicio del futuro en la industria automotriz.