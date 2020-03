El E3 2020 se cancela gracias al Coronavirus y aquí tienes los mejores memes

Ya es completamente oficial la cancelación del E3 2020 gracias al Coronavirus y con la cancelación de este evento, todos nuestros sueños y esperanzas se han venido abajo, en especial porque podría representar el fin de la Electronic Entertainment Expo como la conocemos.

Pero mientras se busca una alternativa para poder llevar a cabo el evento de manera digital o de cualquier otra manera, al menos ya tenemos memes para calmar un poco el espíritu.

Si bien el Coronavirus tiene un índice bajo de mortalidad, su capacidad de sobrevivir en el aire por un tiempo considerable y el pequeño detalle de que aún no hay vacuna ni cura para el virus lo hacen extremadamente peligroso. No por nada ya se declaró una pandemia de parte de la Organización Mundial de la Salud.

Pero como aquí no estamos para deprimirnos, les vamos a dejar una buena selección de memes sobre la cancelación del E3 gracias al Coronavirus.

Los Gamers tristes por la cancelación oficial del #E32020 mientras el mundo esta contra el #CODVID19. pic.twitter.com/N7VACdYSH5

— Alex wants to love the moon. (@Alexander15798) March 11, 2020