Cuarentena: si ves un anuncio de Netflix regalando cuentas premios, es falso

Ten cuidado con mensajes que andan dando vueltas por WhatsApp u otros servicios de mensajería. Es probable que se trate de una estafa electrónica.

Es verdad que muchos servicios online están liberando sus servicios de forma gratuita a sus usuarios. Esto como una forma de hacer más llevadero el periodo de cuarentena. Sin embargo, Netflix no es una de ellas.

Un mensaje se compartió por medio de WhatsApp y otras redes sociales. En él, se asegura que Netflix está dando algunos pases gratis por el periodo de coronavirus. Además, comparte un link para que accedas a esta promoción. No presiones el vínculo por ningún motivo.

La promoción, y en consecuencia el mensaje, son falsos. Se trata de una estafa que utiliza la famosa técnica de phishing, que quizás ya conoces. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por una empresa de tu confianza, para conseguir que hagas click y voluntariamente les entregues datos privados, como contraseñas o tarjetas de crédito.

Netflix no ha lanzado ninguna promoción

Netflix niega haber lanzado alguna promoción de ese tipo. Además, aconseja a sus usuarios que en caso de dudas, no teman en preguntar por los canales oficiales de la empresa. Un mensaje por WhatsApp o por redes sociales que no estén verificados, muy probablemente es una estafa.

Durante periodos complicados aumenta el número de intentos de estafas electrónicas. Recuerda que una parte clave del phishing es que los mensajes o portales a los que accedes, donde te piden tus datos, aparentan ser reales. Los ciberdelincuentes se preocupan de que las gráficas sean idénticas a las verdaderas. Por eso puede ser complicado a veces diferenciar cuando se trata de una promoción real, o una estafa electrónica. Si te ofrecen una promoción "demasiado buena para ser real" quizás no lo sea. Especialmente si te llega por un servicio de mensajería o redes sociales. Es mejor verificar directamente desde la página oficial de la empresa.

Así que no. Lamentablemente Netflix no está regalando cuentas premium. Pero no te preocupes, en FayerWayer te estamos entregando continuamente datos para que no te aburras durante esta cuarentena. Por ejemplo, acá tienes una nota muy completa con servicios de streaming gratuitos, a los que puedes acceder desde tu computador o dispositivos.