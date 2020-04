Cuarentena: ¿cómo se está recuperando la capa de ozono?

Si puede haber un lado positivo dentro de todo lo negativo durante esta pandemia, es los beneficios ecológicos. Las cuarentenas que se han implementado en todo el mundo, por definición significan que hay menos gente en la calle. Esto se traduce en menos emisiones tóxicas, lo que impacta positivamente en la capa de ozono.

Científicos demostraron que la capa de ozono se está recuperando. Por fin una buena noticia. Sin embargo, no todo se le atribuye a la cuarentena. La revista Nature publicó un artículo en el que explican los beneficios que ha traído al planeta el Protocolo de Montreal, firmado en 1987. En él se acordó una medida muy importante, con un gran impacto para la capa de ozono. Se prohibió el uso de aerosoles nocivos, que dañaban la atmósfera.

En el estudio, Antara Banerjee y sus colegas de la Universidad de Colorado Boulder modelaron los patrones cambiantes del viento relacionados con la recuperación de la capa de ozono. "No solo ha estimulado la curación de la capa de ozono, también ha estimulado los recientes cambios observados en los patrones de circulación aéreos del hemisferio sur".

A Nature paper reports changes in atmospheric circulation linked to the recovery of the ozone layer in the Southern Hemisphere. The research into these changes suggests that this effect is a direct result of the implementation of the Montreal Protocol. https://t.co/fbWQclr8El pic.twitter.com/CtNJKM3S8y

— Nature (@nature) March 25, 2020