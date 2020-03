Cuarentena: Pixar abre cursos en línea para enseñarte a animar gratis

Esta cuarentena de aislamiento en el mundo es afrontada por cada persona de manera distinta. Por fortuna existe infinidad de formas de aprovechar el tiempo. Pero parece que la gente de Pixar acaba de tener una de las ideas más geniales.

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo una alianza con los principales estudios de videojuegos para la iniciativa #PlayApartTogether, la firma de animación decidió hacer algo distinto: revelar sus secretos.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales la compañía anunció la apertura absoluta de su plataforma de aprendizaje Pixar in a Box.

Se trata de un robusto sitio didáctico en donde durante esta cuarentena cualquiera puede aprender los fundamentos básicos de la animación digital en 3D absolutamente gratis.

✨Looking for something fun to do today? ✨

Let us introduce you to Pixar in a Box, our handy online tool that teaches animation through math, science, and art. Visit https://t.co/I3IPRXNBtl to learn more! pic.twitter.com/UUR67yQ7xt

— Pixar (@Pixar) March 26, 2020