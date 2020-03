Cuarentena: 5 cursos gratuitos para que aprendas a dibujar

Si quieres explotar tu talento creativo durante la cuarentena por el coronavirus, te dejamos 5 formas distintas para que puedas sacar al dibujante que hay en ti.

Quizás la cuarentena hizo que tu creatividad se desbordara. Si quieres canalizarla de buena manera, aprender ilustración puede ser una buena opción, especialmente si tienes que quedarte en casa. Por eso, te dejamos 5 programas completamente gratuitos, para aprender a ilustrar.

Personajes tipo cartoon

En Domestika puedes encontrar muchos cursos de todo tipo, con un amplio catálogo en la categoría de ilustración. Son pagados, pero por tiempo limitado puedes tomar el curso "Introducción a la creación de personajes estilo cartoon" completamente gratis.

En este curso podrás aprender sobre el proceso de cómo dibujar caricaturas. Su duración total es de 4 horas aproximadamente, pero puedes tomarlo a tu ritmo. Está dirigido a cualquier persona que quiera iniciarse en el mundo de la caricatura, y no requiere de conocimientos previos.

Para acceder al curso, haz click aquí.

Libros de Andrew Loomis

Andrew Loomis fue un ilustrador norteamericano de los años 40, que se hizo famoso por sus libros de ilustración. Sus libros son verdaderas "biblias" del dibujo, pintura e ilustración, y con ellos podrás aprender la base que cualquier dibujante debe tener.

A algunos les podrás intimidar su formato o que sean tan viejos, pero esto tiene un lado positivo. Debido al tiempo que ha pasado, son de dominio público. Por eso, es perfectamente legal y gratis descargar sus libros, que puedes encontrar en formato PDF en internet.

Te dejamos un link de un blog donde están los vínculos para descargar los libros, que te ayudarán en tu camino a convertirte en un ilustrador talentoso.

Dibuja todos los días con JJK

El famoso dibujante de cómics para niños, Jarrett J. Krosoczka, acaba de lanzar una serie por su canal de YouTube. Se llama "Dibuja todos los días con JJK". Todos los días se estrena un episodio en vivo, donde Jarret te dará herramientas para que puedas crear historias por medio de dibujos. Duran 20 minutos y, por supuesto, son gratis.

¿Clases gratis de dibujo, por un dibujante famoso? Me anoto. El único lado negativo de todo esto, es que como Jarrett es estadounidense, por supuesto los videos están en su lengua natal. Pero no te preocupes, que si no dominas el idioma, de seguro entenderás el lenguaje del dibujo, que es universal.

Puedes verlo en su canal de YouTube.

Dibujo estilo Pixar/Disney

Si eres fanático de Mickey Mouse, te sabes "Libre Soy" de memoria y no te pierdes ningún estreno del estudio de animación más grande del mundo, esto te va a encantar. Disney y Pixar lanzaron tutoriales gratis, para sacar la magia creativa que hay dentro de ti.

Puedes aprender a dibujar a tu personaje favorito a través de videos instructivos muy fácil de seguir, por YouTube. Se trata de 42 personajes, que incluyen a algunos de los favoritos de los fanáticos, como Stitch, Wall-e, Woody de Toy Story o Simba del Rey León. No pierdas la oportunidad de aprender con los que más saben en el rubro.

Puedes encontrar la lista de videos aquí.

Manga

Si lo tuyo es la animación japonesa, no te preocupes. Te tenemos cubierto. El youtuber mexicano Edgar Giovanni, mejor conocido como ArtGio, tiene en su canal varios recursos para aprender a dibujar. Incluído un curso llamado "Dibujando manga desde cero", que consta de 14 videos. Podrás aprender sobre formas básicas, proporciones e incluso a dibujar ojos, que siempre es tan difícil en este estilo en particular.

Puedes encontrar el curso completo aquí.