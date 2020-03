Coronavirus: Xiaomi manda miles de máscaras a Italia

Sabemos que el Coronavirus se ha comenzado a esparcir por todo el mundo, pero es justamente Italia de donde han llegado básicamente todos los infectados en Latinoamérica. Pero no es culpa del país europeo, sino que el virus es altamente contagioso. Es por eso que Xiaomi decidió ayudar de una manera u otra.

La situación que vive Italia en cuanto al Coronavirus no es nada alentadora, pues este se ha comenzado a esparcir cada vez más, al grado que parece que no hay manera de frenarlo en un futuro cercano. Es por eso que saber que Xiaomi decidió ayudarlos es algo que nos hace recuperar la fe en la humanidad.

La ayuda llegará a Italia por medio de paquetería, pues la empresa china mandó una enorme cantidad de máscaras a Italia para ayudarles a controlar el problema que tienen estos días.

Por medio de un tweet fue que Xiaomi hizo pública esta donación de mascarillas, la cual dice lo siguiente.

#Xiaomi has donated supplies, including tens of thousands of masks, to Italy during this difficult time.

We entered the market less than two years ago and have continuously felt love and enthusiasm from everyone.#NoMiWithoutYou pic.twitter.com/NcEfSKw5FG

— Xiaomi (@Xiaomi) March 5, 2020