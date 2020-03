Coronavirus: Universal estrena películas en salas de cine y directo al hogar en simultáneo

Debido al cierre de la mayoría de los cines por el coronavirus, el estudio hizo este cambio por primera vez en la historia.

Con el auge de los servicios de streaming, ver una película en casa ya es la norma. Pero es verdad que no hay nada mejor que un estreno. Sin embargo, por el coronavirus, muchas salas de cine tuvieron que cerrar sus puertas.

Universal varias veces quiso estrenar directamente a los hogares, pero enfrentaba quejas de los cines. Ahora que están cerrados y las personas están en sus casas, llegó el momento. El estudio está ofreciendo película que actualmente están en el cine. El valor de cada película es de US$19.99 y puedes verla cuantas veces quieras, en una ventana de 48 horas.

Las películas estarán disponibles internacionalmente, por medio de varias plataformas de renta y streaming de video. Aún no hay claridad exacta de cómo funcionará, pero ya está fijada la fecha de estreno. Será el 20 de marzo.

Títulos de los estrenos

La primera película a estrenarse ya está anunciada. Se trata de Trolls World Tour, la secuela de la popular película para niños.

Otros títulos también confirmados serán The Hunt, Invisible Man y Emma. Además, Warner Bros anunció que el 24 de marzo se estrenará en esta misma modalidad Birds of Prey y The Gentleman, la última película de Guy Ritchie.

Se espera que la lista de títulos crezca, dependiendo del éxito del sistema y de los avances del coronavirus.

En un comunicado, el CEO de NBCUniversal, Jeff Shell, dijo "En vez de atrasar los lanzamientos de estas películas, o lanzarlas a una situación de distribución con muchos problemas y obstáculos, quisimos darle a la gente la opción de ver estos títulos desde sus hogares, lo que es además de accesible, costeable. Esperamos y creemos que la gente va a querer seguir yendo a las salas de cine cuando estén disponibles, pero entendemos que para gente de distintas áreas del mundo eso está siendo cada vez menos posible."