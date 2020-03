Coronavirus: expertos hallaron otro síntoma

Otorrinolaringólogos de Francia concluyen que el Coronavirus Covid-19 tendría un síntoma adicional no contemplado: pérdida del olfato.

La pandemia global con el Coronavirus Covid-19 mantiene su curso en diversas naciones del planeta. Mientras la comunidad científica y médica trabaja a toda velocidad para intentar dar con un tratamiento efectivo.

En medio de toda la vorágine, curiosamente, poco tiempo se ha dedicado a analizar el asunto de los síntomas. Donde la fiebre elevada por días se habría destacado como el factor más distintivo para propiciar una prueba.

Sin embargo, al parecer habría otro síntoma inesperado que hasta ahora la comunidad médica ha comenzado a notar: la pérdida del sentido del olfato o anosmia.

Esto dicen los expertos

De acuerdo con un reporte del diario The Telegraph, el portavoz del Ministerio de Salud francés, Jérôme Salomon, habría anunciado a los medios locales el hallazgo:

Los otorrinolaringólos (ORL) observaron en los últimos días un recrudecimiento de los casos de anosmia. Hay que llamar a su médico de cabecera y evitar la automedicación sin opinión especializada.

Según describe el olfato desaparecería prácticamente por completo, aun y cuando el paciente no tenga la nariz congestionada.

En paralelo también se podría presentar un segundo síntoma, con un cuadro de ageusia, o pérdida total del sentido del gusto.

Este par de síntomas no se presentaría en todos los pacientes, de hecho afectaría principalmente a jóvenes que presentan un cuadro no tan severo de la enfermedad. Al menos no tan grave como para hospitalizarlos.

Hace falta más investigación para determinar las causas precisas de esta característica. Pero sería un indicio.