Coronavirus: hay un lugar donde las personas no se han dado por enteradas de la pandemia, y es en un reality show

Los participantes del reality show Gran Hermano no tienen idea de la pandemia que está ocurriendo fuera del estudio.

El popular programa de televisión Gran Hermano se realiza en varios países del mundo. En él, 14 hombres y mujeres se encierran en una "casa-estudio" donde viven aislados del mundo real. Por supuesto, todo es grabado para el deleite de los televidentes.

Los participantes de la versión de Alemania del Oeste están encerrados desde el 6 de febrero de este año. Al momento de ingresar al programa, el coronavirus estaba recién siendo anunciado en la televisión de Wuhan. No representaba una real amenaza para los habitantes de Colonia, donde se encuentran actualmente encerrados. Casi 6 semanas después, el Covid-19 se extendió más rápido de lo que cualquiera pudiera imaginar.

El 6 de marzo, el programa recibió a un nuevo integrante. Sin embargo, eso fue 3 días antes de que recién se anunciara el primer infectado en el país. Es decir, los participantes del show de televisión no tienen idea de que hay una pandemia desatada en el mundo, en estos momentos.

Medidas de la producción

Los productores del canal Sat.1, donde se transmite el programa, defendieron la decisión de no avisarle a los concursantes. De cierta manera y sin saberlo, se encuentran en cuarentena, ya que no tienen contacto con nadie del mundo exterior y no salen en ningún momento de "la casa".

En una entrevista al diario alemán Süddeutsche Zeitung los productores dijeron que le revelarían información a los participantes solo en casos especiales. Por ejemplo, si algún miembro de sus familias se viera contagiado con la enfermedad. Además, explicaron que en el estudio se estaban tomando medidas de higiene extremas, aunque en la entrevista no entraron en detalles.

El público no estaba contento

Sin embargo, estos dichos no convencieron al público. Por esta razón, la producción decidió cambiar de opinión y contarles lo sucedido a los participantes. Por supuesto que en un programa especial y en vivo, en el que los concursantes podrán hacer preguntas sobre lo que está sucediendo y recibirán mensajes en video de sus seres queridos.

Gran Hermano mundial

La producción del programa alemán no es el único equipo que está decidiendo cómo sobrellevar la situación. Las versiones de Brasil y Canadá están atravesando por lo mismo. El programa del país latinoamericano comenzó en enero de este año, mientras que la versión canadiense lo hizo el 4 de marzo. Ambos grupos de concursantes tampoco tienen idea de lo que está sucediendo, y aún no se ha anunciado si les contarán.