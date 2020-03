Coronavirus: estas podrían ser las secuelas de la enfermedad

Aunque el coronavirus mantiene en constante tensión al mundo, más de 84.000 mil personas se han logrado recuperar ¿Quedarán con secuelas?.

El Coronavirus es una enfermedad respiratoria que mantiene en constante expectación al mundo debido a la facilidad con la que puede contagiarse entre personas, además de presentar una alta resistencia a diversas superficies.

Sin embargo, en los 215.000 casos que actualmente se encuentran activos, un total de 84.000 ha logrado recuperarse, números que no son tan negativos si se comparan con tras enfermedades como la influenza y el Ébola.

Ante esta situación de emergencia mundial, nos surge la siguiente pregunta ¿el Coronavirus en personas recuperadas podría dejar algunas secuelas?, cuestionamiento al que intentaremos dar respuesta desde ahora.

Coronavirus y posibles secuelas

Hace algunos días, una investigación realizada por especialistas de Hong Kong señaló que, posiblemente las personas que finalmente se recuperan del Coronavirus, pueden pérdida en la capacidad pulmonar entre un 20% a 30%.

Coronavirus: expertos afirman que personas recuperadas podrían perder hasta un 30% de capacidad pulmonar Expertos de la enfermedad afirmaron que, las personas que se recuperan del coronavirus, pierden en promedio entre el 20% y 30% de su capacidad respiratoria.

Sin embargo, la investigación fue realizada con un seguimiento a solo 12 pacientes quienes ya estarían recuperados de la enfermedad, por lo que todavía es "pronto" para elevar una conclusión sobre los posibles efectos a largo plazo que puede generar el coronavirus.

Por otro lado, hace algunos días, el Director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus, emitió una declaración en la que entregaba como "recomendación" que a todas las personas recuperadas deberían continuar aislados durante algunos días, porque podrían volver a contagiar.

Las declaraciones del encargado de la Institución de salud se dieron en el contexto de que que en China, se presentaron algunos casos en que personas que ya habían sido dados de alta, pero presentaron una recaída de la enfermedad y esto podría generar más contagios para otros que no estaban bajo la influencia de la patología.

Las palabras de Tedros fueron las siguientes "aún pueden contagiar a otros después de que dejen de sentirse mal, por lo que las medidas (de aislamiento) deben prolongarse al menos dos semanas más de que los síntomas desaparezcan".

¿Secuelas?

En el caso de las personas que ya se han recuperado del virus, se les recomiendo por parte de la Organización Mundial de la Salud que mantengan los días de reposo hasta que los síntomas desaparezcan por completo.

Sin embargo, todavía no existe una publicación científica oficial con respecto a qué secuelas podría dejar la enfermedad en personas recuperadas, debido a que gran parte de los científicos en la actualidad están enfocados en encontrar una cura.

Por otro lado, entre los datos entregados por la OMS sobre los recuperados, la mayoría de ellos no ha presentado secuelas graves, debido a que el proceso de recuperación en la mayoría de las personas suele llevarse sin mayores dificultades.

Una de las patologías más comunes que se genera en los cuadros de las personas que han sufrido agravamiento de la enfermedad es la fibrosis pulmonar, que es una afección en la que los tejidos de los pulmones cicatriza, volviéndose grueso y duro. Ante esto se genera una dificultad para respirar en el paciente además de que la sangre no recibe el oxígeno necesario.

Sin complicaciones y búsqueda de soluciones

Con respecto a la información anterior, la generación de fibrosis pulmonar en pacientes graves sigue siendo baja, por lo que tampoco se puede tomar como una secuela directa del coronavirus en una persona.

La mayoría de los expertos ha señalado que, la población que se encuentran en mayor peligro de enfrentar un cuadro patológico de Coronavirus es la de los adultos mayores (+65) y de otras personas que presenten enfermedades de base, como lo podrían ser la hipertensión o la diabetes, aunque esto puede estar condicionado por otros factores más.

Finalmente, según una información entregada por el CDC (Centers of Disease Control and Prevention), en lo que respecta a las personas que se han logrado recuperar de la enfermedad "la respuesta inmune del COVID-19 aún no se comprende(…) es poco probable que los pacientes con infección por MERS-CoV vuelvan a infectarse poco después de recuperarse, pero aún no se sabe si se observará una protección inmune simular en pacientes con COVID-19".