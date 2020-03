Coronavirus: OMS recomienda entretenerse con videojuegos durante aislamiento

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desplegado una estrategia robusta para apoyar a la población mundial durante la contingencia por el Coronavirus Covid-19.

Acabamos de reportar sobre el lanzamiento de su chat bot oficial en español a través de WhatsApp, y ahora resulta que también están trabajando con los estudios de videojuegos para que todos se queden en casa.

Es bajo esta perspectiva que ha nacido #PlayApartTogether, una iniciativa lanzada por Activision Blizzard, Zynga y otros estudios con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud.

Ray Chambers, embajador estrategias globales de la OMS dio a conocer este proyecto a través de su cuenta oficial de Twitter. En donde detalló de qué va todo:

We’re at a crucial moment in defining outcomes of this pandemic. Games industry companies have a global audience – we encourage all to #PlayApartTogether. More physical distancing + other measures will help to flatten the curve + save lives. https://t.co/QhX0ssN0lH

— Ray Chambers (@RaymondChambers) March 28, 2020