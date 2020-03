Coronavirus: Nintendo dona casi 10 mil respiradores N95

Nintendo de América se une a los esfuerzos para combatir el Coronavirus Covid-19 y hace una impresionante donación de 9.500 mascarillas N95.

Todos estamos unidos ante la crisis global detonada por la pandemia del Coronavirus Covid-19. Hemos visto a compañías inesperadas hermanarse ante la contingencia.

Ahí tenemos el ejemplo curioso de Pornhub, que decidió regalarle contenido Premium al planeta entero durante un mes completo.

Pero no son los únicos, resulta que Nintendo of America también ha contribuido a la causa. Aunque no con porno, sino con algo un poco más práctico para la situación.

Según reporta el gobierno de North Bend Washington la compañía de videojuegos hico un donativo masivo regalando un total de 9.500 mascarillas desechables N95.

Dichos cubrebocas especializados serán destinados para el uso del personal médico y de servicios que tengan interacción directa en procesos de atención ciudadana.

Las máscaras se compraron originalmente para la planificación de preparación para emergencias; sin embargo, en medio de la crisis por el COVID-19, sabíamos que se necesitaban más en otros lugares. El personal de Eastside Fire & Rescue distribuirá las máscaras en toda la región para abordar las necesidades inmediatas, incluida la ciudad de North Bend.

Es lo que señala Jerry Danson, portavoz de Nintendo of America, en el comunicado que da a conocer el generoso donativo.

Aún nos preguntamos para qué la compañía de videojuegos necesitaría esas mascarillas para su uso en casos de emergencia. Pero el gesto se aprecia.