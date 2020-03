Coronavirus: Nine Inch Nails lanza un nuevo disco gratuito por Internet

Nine Inch Nails lo hace de nuevo y publica otro álbum para descarga gratuita, aprovechando de musicalizar la era del coronavirus.

En tiempos de profunda confusión, han sido varias las bandas que han puesto a disposición de la gente su propia obra de manera más accesible, con la intención de musicalizar la era del coronavirus. Nine Inch Nails no fue la excepción, ya que el grupo liderado por Trent Reznor publicó hoy un nuevo disco doble titulado Ghosts V-VI de manera completamente gratuita.

La producción cuenta con un total de 23 canciones, divididas en 8 y 15 tracks, los cuales se dividen en dos ambientes completamente distintos. El primero, según indica NIN en un comunicado, es "para cuando las cosas parezcan lucir como si todo fuese a estar bien", mientras que el segundo es una sorpresa. Aunque claro, con títulos como “Trust Fades”, “So Tired”, “A Really Bad Night” y varios otros, es fácil dilucidar de qué se trata todo esto. Puedes revisar el tracklist al final de esta nota.

Esta no es la primera vez que la banda de Reznor realiza este ejercicio para democratizar la música. Ya en 2008 habían puesto a disposición de su público los álbumes The Slip y Ghosts I-IV, siendo este último una producción de cuatro discos con 36 pistas instrumentales de corte ambiental.

Ghosts V-VI están disponibles desde hoy como descarga gratuita en el sitio web de la banda, así como también en el canal de YouTube de Nine Inch Nails. Si bien aún no hay rastro de la producción en servicios de streaming, Reznor y compañía prometieron que el disco aparecerá ahí durante la noche de hoy.

Nine Inch Nails – Ghosts V-VI

Ghosts V: Together

01. Letting go while holding on

02. Together

03. Out in the open

04. With faith

05. Apart

06. Your touch

07. Hope we can again

08. Still right here

Ghosts VI: Locusts

01. The cursed clock

02. Around every corner

03. The worriment waltz

04. Run like hell

05. When it happens (Don't mind me)

06. Another crashed car

07. Temp fix

08. Trust fades

09. A really bad night

10. Your new normal

11. Just breathe

12. Right behind you

13. Turn this off please

14. So tired

15. Almost dawn