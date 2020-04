Coronavirus en México: estos servicios de cable ofrecen descuentos por la contigencia

Gracias a que el coronavirus sigue cobrando fuerza en el territorio mexicano, es que unas compañías decidieron lanzar descuentos.

En México cada vez la situación con el coronavirus empeora y cada día se confirman más casos. Y aunque no tenemos servicios gratis de entretenimiento como en otros países porque pues, así es el lugar en donde vivimos, al menos tenemos unas cuantas promociones que podrían ayudarte a hacer más pasajera la cuarentena.

IZZI

El servicio de cable no baja sus precios ni nada por el estilo pero si nos ofrece unas cuantas buenas películas a mitad de precio. Estas son Joker, Doctor Sleep y el segundo capítulo de It, además de otras más. Tanto la venta como la renta de estas películas está al 50%.

TotalPlay

También nos ofrece más entretenimiento para pasar el rato sin volvernos locos. Este cuenta por el momento con Fox Premium de manera gratuita para todos sus clientes. Ahí podrás ver películas buenas que seguramente te harán pasar un buen rato dentro de casa.

Pero no se queda solo en eso y también decidieron poner descuentos en varias películas On Demand, las cuales incluyen títulos como Star Wars: El Ascenso de SkyWalker. No es la mejor de la serie pero si te la perdiste, aquí la puedes encontrar sin problema alguno.

Y pues eso es todo, justamente tuvimos más descuentos previamente, pero estos se han ido acabando conforma marzo termina. Pero ten por seguro que entre más promocionar surjan ahora que la cuarentena parece que se alargará, entonces te lo haremos saber de inmediato.

No está de más recordar que te debes lavar las manos antes de siquiera pensar en tocar tu rostro. Pues es por ahí precisamente por donde puede entrar el virus a tu cuerpo. Para ser más específico, este entra por la nariz, los ojos y la boca, así que es mejor prevenir antes de arriesgar tu salud o la de quienes te rodean.

Sabemos que no todos pueden, pero aquellos que sí, quédense dentro de sus casas, por favor.