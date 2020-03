Coronavirus: alguien hizo una lista de reproducción sobre el virus en Spotify

El coronavirus llegó para cambiar nuestras vidas y algunas personas decidieron crear una lista de reproducción sobre el virus en Spotify.

La humanidad nunca dejará de tener sentido del humor, y el hecho de que el coronavirus esté en todo su apogeo no detiene a nadie de pasar un buen rato. Es por eso que decidieron crear una lista de reproducción con canciones relativas a la enfermedad.

Toxicity es parte de la lista

Si bien, hay más de una lista de reproducción en Spotify sobre el coronavirus, la que aquí te mostramos es la que tiene la mejor selección de canciones y artistas que tienen relevancia hoy en día con la pandemia que estamos viviendo.

La lista se llama Coronavirus Quarantine Party (Fiesta de Cuarentena por Coronavirus) y lo interesante de esta son los títulos de las canciones.

Podemos encontrar “Toxic” de Britney Spear como primera canción en la lista de reproducción. Después podemos encontrar cosas como “Fever” de Carly Rae Jepsen y otra con el mismo título de Peggy Lee.

Tenemos también una canción de The Police llamada “Don’t Stand So Close To Me”. Lo cual es algo que debemos hacer todos porque si nos acercamos de más, corremos el riesgo de enfermarnos.

Obviamente Toxicity de System of a Down se encuentra en la lista, al igual que Stayin’ Alive de los Bee Gees, canción que a parte de hablar de la supervivencia, fue parte de la banda sonora de Fiebre de Sábado por la noche.

Pero la canción que se lleva las palmas es aquella que se llama “Made in China” de los Higher Brothers. Esta es especial porque es justamente desde China que el virus se comenzó a esparcir por todo el mundo.

Es una lista de reproducción con muchos estilos musicales distintos. Pero es algo digno de escucharse en esta época.