Coronavirus: Jack Ma, el fundador de Aliexpress, compromete donación a Chile y Latinoamérica

El mundo sigue en pie ante la pandemia con el Coronavirus Covid-19. En el mundo digital existe un frente peculiar, en donde se combate todos los días contra la desinformación y las noticias falsas.

En ese tenor nunca faltan las publicaciones fuera de toda proporción. Ya sea con teorías de conspiración descabelladas o anuncios de donaciones inverosímiles.

Pero hay una noticia que pareciera pura ficción y resulta ser 100% verdadera: Jack Ma, el hombre más rico de China, hará un donativo importante a Chile, y Améria Latina para combatir la crisis provocada por el Coronavirus Covid-19.

La revelación se hizo hace poco a través de la cuenta oficial de Twitter del ejecutivo, en donde anunció sus planes de apoyo no sólo al país sureño, sino a otros vecinos del continente:

One world, one fight! We will donate emergency supplies – 2 million masks, 400K test kits, 104 ventilators – to 24 Latin American countries including Argentina, Brazil, Chile, Cuba, Ecuador, Dominican Republic and Peru. We will ship long-distance, and we will hurry! WE ARE ONE!

— Jack Ma (@JackMa) March 22, 2020