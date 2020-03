Coronavirus: estas son las imágenes más graciosas que nos ha dejado la cuarentena

No toda la vida dentro de la cuarentena causada por el Coronavirus es tristeza, también hay cosas muy graciosas que se han compartido en Internet.

Si, el Coronavirus es algo muy serio y es gracias a ello que nos hemos tenido que recluir en nuestras casas, y aunque hay quienes no se encuentran en cuarentena por necesidad, aquellos que si se han quedado en casa se han comenzando a aburrir y ese aburrimiento saca lo más creativo de las personas. Es por eso que te presentamos unas divertidas imágenes que nos ha dejado la cuarentena.

Lo mejor de lo mejor

En vista de que todo estamos encerrados, han ocurrido muchas cosas: el abandono de las calles de parte de las personas ha traído también beneficios para el medio ambiente, algunas personas han comenzando a perder la razón, otros ya no saben como divertirse y otros se la pasan jugando videojuegos. Y claro, no pueden faltar los que se la pasan en Tik Tok.

La variedad de cosas que la gente hace es increíble y es gracias a ello que tenemos una increíble variedad de imágenes que les compartiremos a continuación.

7mo día de cuarentena en Ecuador y el mundo empieza a sanar, ya no hay tanta contaminación y hoy se vieron dinosaurios en el parque de las iguanas.#Guayaquil #Ecuador #QuedateEnCasa pic.twitter.com/hNOOrpApYU — Ronald Fabián. (@Raidkkonen) March 20, 2020

Como queria mi cuarentena // como estoy. pic.twitter.com/YNfxdUING9 — Nicolás Rojas. (@_nicolas_rojas) March 20, 2020

Por fin es viernes … pic.twitter.com/dT2SwDMNDJ — El Paquito (@elpaquito_2) March 20, 2020

No se sabe hasta cuánto va a durar todo esto, lo único que se tiene seguro es que no será pronto cuando termine todo, pues aún no tenemos vacunas ni mucho menos. Eso si, el humor siempre ayuda a subir el animo y la risa nos ayuda a estar sanos.

Recuerda que es importante lavarte bien las manos cada que salgas por algún motivo o simplemente cada que vayas a comer o al baño, y eso se aplica haya o no una crisis sanitaria, pues es el hecho de no lavarse las manos lo que ayuda a que estas crisis existan en primer lugar.

Como recomendación, te dejamos unos cuantos videojuegos gratis que puedes bajar para que tu estancia en casa sea mucho más llevadera. Cabe mencionar que estos juegos son oficiales y gratis, por lo que los puedes bajar sin problema alguno.