Coronavirus: hombre pasea a su perro con un drone por la cuarentena

La pandemia del coronavirus ha provocado que muchos países apliquen la medida de cuarentena.

Ante esto, un sujeto de Chipre, tuvo una gran idea para sacar a pasear a su perro sin salir de casa.

Para respetar el aislamiento, el hombre utilizó un drone para pasear al perro y el video ya es furor.

El sujeto llamado Vakis Demetriou, residente de la ciudad de Limasol, compartió el registro en redes sociales.

La idea consistió en instalar una correa en el drone para así poder sacar a pasear a su mascota.

El momento muestra cómo el perro se ve feliz mientras el vehículo aéreo motorizado lo pasea por la calle.

An Israeli man walks his dog via drone (source: Facebook) pic.twitter.com/tLt5VVD94u

— Sam Sokol (@SamuelSokol) March 19, 2020