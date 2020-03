Coronavirus: Francia y España tendrán acceso a PornHub Premium durante curentena

Durante los últimos días hemos sido testigos del avance brutal que ha tenido la pandemia del Coronavirus Covid-19 en todo el mundo. Esto ha provocado que las dinámicas sociales cambien, detonando algunos escenarios inesperados y hasta curiosos.

Justo eso sucedió con PornHub, que hace unas semanas desbloqueó el acceso a su contenido Premium en Italia, para ayudar a los ciudadanos aislados de ese país a hacer más llevadera su cuarentena.

Desde entonces la situación ha avanzado con más países entrando en aislamiento total por lo que el sitio para adultos ha tenido que mostrarse a la altura de la circunstancia, liberando el acceso a otro par de naciones: España y Francia.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales oficiales de PornHub, en donde se reveló el desbloqueo del acceso Premium así como la aplicación de donativos por todo lo recaudado en su servicio de webcams, Modelhub:

In light of expanding quarantines, we are extending Free Pornhub Premium for the month to our friends in Spain! Pornhub will also donate this month's sales from Modelhub (model earnings will remain untouched) ¡Vamos, España! pic.twitter.com/CNCgPNYVmC

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 17, 2020