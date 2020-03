Coronavirus: desmintiendo los fake news acerca del contagio

El Coronavirus nos puede infectar de muchas maneras, pero recientemente se han corrido rumores sobre los métodos de infección.

El coronavirus nos ha hecho tener miedo de cosas que realmente no son peligrosas. Esto es gracias a una gran cantidad de noticias falsas que se comparten todos los días y sin control. Es por eso que nos dimos a la tarea de informar sobre lo que no te puede contagiar.

Maneras en las que NO te puedes contagiar

Todos sabemos que se tiene que evitar tocar la cara. Esto gracias a que el virus puede contagiarnos por medio de los ojos, la nariz o la boca. Si después de estar un tiempo fuera de casa, te tocas la cara en alguno de estos puntos, es básicamente lo único que se necesita para contagiarse.

Ahora, muchas personas creen que el virus puede entrar a su cuerpo tan solo con tocar tu piel. Pues ese no es el caso, ya que lo que se logra con eso es solamente dejar el virus en nuestras manos, y este no puede entrar por la piel. Es decir, mientras no te toques la cara, el virus no te podrá infectar.

Obviamente, la manera de librarte de este es lavándote bien las manos por al menos 20 segundos con abundante jabón y agua.

Otra manera en que las personas creen que se pueden contagiar es por medio de paquetes que lleguen del extranjero. Pero eso tampoco te puede contagiar, al menos no por el viaje en si.

Si el paquete viene de China o un país cercano, el virus podría morir en el camino, pues solo sobrevive un máximo de 3 días en superficies de plástico o metal, pero los paquetes por lo general llegan en cajas de cartón, el y virus no sobrevive ni un solo día en superficies de este tipo.

Así que no creas todo lo que ves en redes sociales, es mejor informarse antes de entrar en pánico.

