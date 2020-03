Coronavirus: ¿lo estornudos son síntomas del COVID-19?

Gracias al coronavirus nos alejamos de las personas que llegan a estornudar junto a nosotros pero ¿son realmente los estornudos un síntoma del virus?

El coronavirus está por todos lados en el mundo, y no parece que se vaya a ir pronto de aquí. Es por eso es que es importante conocer los síntomas oficiales que presentan las personas infectadas con el COVID-19.

¡Salud!

Cuando vamos por la calle y vemos que alguien estornuda, lo primero que nos viene a la mente es que seguramente tiene coronavirus. No es que seamos fatalistas pero tantas noticias sobre este nos han puesto en un estado constante de alerta. Pero parece ser que estornudar no es un síntoma y no tiene nada que ver con el coronavirus.

Lo síntomas oficiales de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud son los siguientes:

Fiebre

Cansancio

Tos seca

Pero también hay síntomas que no todo mundo presenta y que se hacen presentes solamente en ciertos casos graves. Esos síntomas son los siguientes:

Congestión Nasal

Rinorrea

Dolores

Dolor de Garganta

Diarrea

Dificultad para respirar

Como podrás ver, el hecho de estornudar no es señal de estar infectado con el COVID-19 ni mucho menos. Por lo que puedes estar tranquilo si es que has estado estornudando constantemente. Simplemente no hay relación alguna entre el coronavirus y los estornudos.

Eso no quiere decir que si una persona que tiene el virus estornuda no te pueda infectar. Pues es una manera de hacer el virus se quede en superficies que después otros pueden agarrar sin saberlo.

Por eso es importante siempre estornudar tapándose la boca con el antebrazo. Ademas de que es de vital importancia no tocarse ojos, nariz o boca si es que se estuvo en contacto con otras personas.

Hay otra cosa a tener en cuenta en cuanto a los estornudos se refiere. Eso es que aunque alguien lo haga cerca de ti, el coronavirus no podrá entrar en tu sistema a través de tu piel. Solamente si lo llevas a tu rostro con tus manos.