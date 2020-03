Coronavirus: Elon Musk se niega a acatar órdenes de cuarentena para Tesla

En todo el mundo se ha tomado la cuarentena como una medida para prevenir la propagación del coronavirus. En California el virus pegó fuerte, con 917 casos diagnosticados, de los cuales casi la mitad son en el Área de la Bahía de San Francisco. Por esta razón se tomaron medidas críticas y se le ordenó a los habitantes que se resguardaran y estuvieran en cuarentena.Sin embargo, nada de esto parece alarmar a Elon Musk. El empresario tecnológico y CEO de Tesla, ordenó mantener abierta la fábrica de automóviles situada en Fremont, en el Condado de Alameda.

La decisión no sorprendió a nadie, ya que el empresario ha manifestado varias veces su opinión sobre el Covid-19. El pasado 6 de marzo tuiteó "El pánico por el coronavirus es tonto" para luego agregar "El miedo mata mentes".

Estamos seguros de que los empleados de la fábrica de Tesla no le dieron me gusta a los tweets.

El Condado de Alameda, junto con varias otras ciudades de California, emitieron una orden de quedarse en casa, excepto para casos de necesidad esencial. La medida con peso legal dictamina que todos los negocios que "no sean esenciales" deben cerrar, y los habitantes deben mantenerse dentro de sus casas hasta el 7 de abril. Las personas pueden salir para comprar alimentos, ir a trabajar si lo hacen en organizaciones esenciales (como la policía o los bomberos) y salir a hacer ejercicio o tomar aire por periodos breves de tiempo. No hacer caso a esta medida constituye un delito menor.

Como la fábrica de Tesla bajo ninguna lógica puede ser considerado un negocio esencial, se esperaba que acatara la ley y cerrara sus puertas. Pero como ya dijo el mismo Elon, se mantendrá abierta y en operaciones.

El Sheriff del Condado de Alameda emitió en un tweet un comunicado sobre Tesla y su decisión de seguir trabajando. En el post explica que pueden mantenerse abiertos, siempre y cuando mantengan "operaciones básicas mínimas". Éstas se definen, según la ordenanza, como las actividades mínimas necesarias para mantener el valor del inventario de la empresa, asegurar su seguridad, procesar los pagos y beneficios de los empleados y funciones relacionadas a eso, además de asegurar que todos puedan seguir ejerciendo sus labores en remoto.

Tesla: @Tesla is not an essential business as defined in the Alameda County Health Order. Tesla can maintain minimum basic operations per the Alameda County Health Order.

— Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) March 17, 2020