Coronavirus: director de salud de China crítica estrategia de Europa por el no uso de mascarillas

George Gao, director general del Centro Chino para el control y la prevención de enfermedades, afirmó que el uso de mascarillas protege del coronavirus.

El Director de Salud China ha realizado una crítica a Europa y Estados Unidos por manejo del coronavirus.

En una reciente entrevista realizada a George Gao, el experto criticó el no uso de mascarillas en estos lugares. Según él, el uso de estos implementos ayuda a impedir que el virus se contagie con mayor facilidad en personas.

Coronavirus y mascarillas

George Gao es el Director General del Centro Chino para el control y la Prevención de Enfermedades. En el contexto de una entrevista realizada a ScienceMagazine, el experto entregó sus visiones personales con respecto a la enfermedad.

En palabras de Gao "El distanciamiento social es la estrategia esencial para el control de cualquier enfermedad infecciosa".

"Especialmente en el caso que sean enfermedades respiratorias, En una primera instancia se utilizan estrategias no farmacéuticas".

"Porque no no existen inhibidores o medicamentos específicos y además no tenemos vacunas. La segunda opción es asegurarse de aislar cualquier caso". "Como tercera medida, los contactos cercanos deben estar en cuarentena y como cuarta opción se deben suspender reuniones públicas".

Sin embargo, el Director general realizó a una crítica a Estados Unidos y a Europa por el método en que han enfrentado la enfermedad. "El gran error en Europa y Estados Unidos, en mi opinión, es que las personas no usan mascarillas."

"Este virus tiene una particular forma de transmitirse por gotitas y contacto cercano. Las gotas juegan un papel importante, tienes que usar máscara, porque cuando hablas siempre salen aguas de tu boca. Existen muchas personas que tienen infecciones asintomáticas o presintomáticas. Si usan mascarilla facial, puedes evitar las gotas y además contagiar a otros".

Recordemos que George Gao es un experto en la enfermedad. Cuenta con dos artículos famosos publicados en donde proporcionó datos clínicos del coronavirus.

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud señaló hace algunas semanas que las personas utilizaran racionalmente y con sentido común las mascarillas. No que no las usaran.