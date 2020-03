Coronavirus: Los vagabundos están en cuarentena en la calle

Una de las problemáticas del coronavirus es cómo aplicar la cuarentena en personas en situación de calle, que muchas veces no saben lo que ocurre.

El Coronavirus ha causado graves consecuencias en diversos países, entre ellos Italia, lugar que cuenta con la mayor foco de personas contagiadas en la actualidad.

A raíz de esto, las autoridades tomaron la determinación realizar cuarentena en casi todo el país, que ha todo esto cuenta con una alta cantidad de personas que viven en situación de calle.

La recomendación de las autoridades tanto en Italia como España fue a que todos se quedaran en sus casas, pero, ¿qué ocurre con las personas que no cuentan con un hogar físico?

Coronavirus y vagabundos

Las medidas de aislamiento que han recomendando las autoridades para detener el avance y brote del virus, han generado que muchas personas que se encuentran en situación de calle no tengan a dónde ir.

A raíz de esto, como se encuentran directamente en la calle, sufren del potencial riesgo de contagiarse con la enfermedad, transformándose en una de las "heridas" más complejas de la sociedad en la que el virus puede generar complejas consecuencias.

Muchas de estas personas pasan sus noches en diferentes lugares de la ciudad, trasladándose día a día a diversas zonas (mientras el clima lo permita) y con esto, quedando muchas veces expuesto a los principales focos de contagio.

En el caso de Italia, muchas de los afectados en esta situación mostraron no tener miedo ante la emergencia del Coronavirus, ya que según ellos lo que más les duele es la pobreza en la que todavía viven.

Coronavirus y la pobreza de las calles

Se puede deducir que, una de los principales segmentos sociales que quedan expuesto a las situaciones de contagio directo del Coronavirus son las personas que viven en situación de calle, ya que no cuentan con un hogar para realizar el aislamiento social ni tampoco tienen acceso rápido a los centros de salud.

En Italia, medios locales entrevistaron a algunas personas que se encontraban esta situación, quienes respondían de esta manera ante las preguntas sobre la enfermedad, "sé que el Coronavirus es un gran problema, pero yo noto que las personas que debían tener calma y tranquilidad son más nerviosos que nosotros".

"En el caso de nosotros, no pasa nadie a entregarnos información ni tampoco ninguna persona viene a darnos una mano, sabemos que debemos hablar a la distancia y no darnos la mano, incluso yo he aconsejado el resto a no darnos la mano para ser un ejemplo (…) nosotros somos tranquilos, es la naturaleza de los pobres".

Diversos Gobiernos alrededor del mundo se encuentran implementando actualmente medidas para aplicar el aislamiento social como una de las reglamentaciones más eficaces para evitar una mayor preponderancia de contagios, donde quizás, deberán habilitar centros públicos para recibir a las personas en esta situación, quienes no tienen cómo cumplir los ordenamientos debido a la pobreza en la que viven.