Coronavirus: ¿cuántos tipos de virus existen y cómo afectan al humano?

El coronavirus no llegó para quedarse. Siempre estuvo aquí.

El mundo (igual que este sitio) parece estar obsesionado con el Coronavirus Covid-19 durante los últimos meses y no es para menos. La crisis se elevó al grado de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace semanas y desde entonces el contagio ha mantenido su espiral hasta llegar a América Latina con fuerza.

El Covid-19 es una variante nueva, desconocida y surgida hace apenas unos meses, aunque se pronosticaba por su aparición desde hace más de una década. Pero en realidad el término "Coronavirus" no es ajeno a la humanidad y al sector salud.

Estos existen prácticamente desde siempre, gracias a otras variaciones. Y va siendo el momento prudente de intentar explicar a grandes rasgos qué son los coronavirus, cuántos hay y qué efectos tienen sobre los pacientes humanos enfermos.

Qué son los coronavirus

El SARS-CoV-2 o Covid-19 es la variación nueva que tiene al planeta en jaque. Pero en realidad se trata de una larga y antigua familia de virus, con más de mil años de existencia, que ha sido fuente de diversas enfermedades tanto en humanos como en otros animales.

Su nombre se deriva de su forma, que sobre la superficie tiene múltiples puntas en forma de corona. Y para el caso de la raza humana es culpable de un amplio espectro de enfermedades.

En el más recurrente e inofensivo de los casos la familia de coronavirus es fuente de resfriados comunes. Pero también ha evolucionado hasta provocar enfermedades más delicadas como síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS).

Cuántos tipos de coronavirus existen

La respuesta corta es miles. Porque no son exclusivos de humanos, muchas aves, cerdos y en especial razas de murciélagos portan distintas clases de coronavirus.

Para el caso de los humanos ya se señaló que distintas variaciones producen diversas enfermedades respiratorias. Joel Wertheim en su investigación A Case for the Ancient Origin of Coronaviruses, marca incluso que los ancestros directos de estos entes datarían de hace 10 mil años.

Actualmente habría siete clases de coronavirus que pueden infectar a los humanos y se les denomina con el prefijo de HCovs.

El HCoV-229E, HCoV NL63, HCoV-HKU1, y HCoV-OC43 son inofensivos en cierta medida ya que sólo causan resfriados comunes.

Mientras que el SARS-CoV, MERS-CoV y ahora el SARS-CoV-2 (o Covid-19) son altamente peligrosos, cada uno por sus cualidades propias.

En cualquiera de los casos la mejor estrategia es lavarse las manos, evitar tocarse el rostro y desinfectar los lugares donde habitamos.