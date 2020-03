Coronavirus: Los creadores de Plague Inc. hacen generosa donación a la salud

Los videojuegos no solamente pueden ayudar a distraerte durante esta época de coronavirus, sino que también pueden salvar vidas con donativos.

Después de que el coronavirus nos dejara una muestra en la vida real de como es que una enfermedad se puede salir de control en unos cuantos días, algo raro paso. Pues dada la naturaleza de un juego llamado Plague Inc. este se comenzó a descargar incontables veces alrededor del mundo.

Pero como los desarrolladores son buenas personas, decidieron ayudar a combatir el COVID-19 con una donación muy generosa.

Eso es mucho dinero

Para quienes no lo conozcan, Plague Inc. es un videojuego que te permite crear tu propia enfermedad de manera virtual y ver cómo es que se esparce por todo el planeta. Puedes hacer que desarrolle inmunidad a ciertas medicinas, a que se vuelve resistente a las altas temperaturas y muchas otras cosas más. Esto puede jugarse en PC, Smartphones y consolas.

Como te podrás dar cuenta, es un juego muy ad hoc con lo que ocurre hoy en día. Por eso hay quienes ya se engancharon tanto con este que no pueden soltarlo. Es justamente por esto que la compañía encargada de desarrollar este juego decidió ayudar a todo el mundo. Así es como lo dice un comunicado en su página web.

“A nombre de todos lo jugadores de Plague Inc. hemos hecho una donación de $250,000 (dólares) dividida entre la Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) y el Fondo de Respuesta Solidaria del COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.”

Pero eso no es todo, sino que anunciaron algo que puede alegrar mucho a los fanáticos de este juego. Eso es que ya se encuentran trabajando en un nuevo modo de juego para Plague Inc. Este te dejará salvar el mundo de una plaga. Básicamente cambiando el enfoque de todo el juego, pues este se jugará ahora para curar y no para enfermar.

Aún no hay fecha de lanzamiento para este nuevo modo de juego pero será una actualización gratuita para todos los jugadores de Plague Inc.