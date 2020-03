Coronavirus: ¿El COVID-19 se manifiesta diferente en los niños?

Da la sensación de que el Coronavirus (COVID-19) se manifiesta de forma distinta en los niños, dada que la taza de mortalidad ha sido menor.

Medios internacionales dan cuenta que efectivamente,esto sucede entre los contagiados.

De momento no se ha encontrado evidencia de que en infantes esta enfermedad tenga mayor riesgo, lo que siempre es una buena noticia.

Ahora ¿a qué se debe que hayan menos infantes contagiados?

Expertos señalan que esto podría darse por la sobreprotección y falta de exposición que tienen, gracias a los cuidados de sus familias. A pesar de que se cree que podrían verse menos afectados, aún no existe evidencia que respalde eso al 100%.

De todas formas, es una noticia tranquilizadora para los padres saber que no hay mayor riesgo que con personas de mediana edad. Sin embargo, frente a esta "sospecha", la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que sí existen casos graves. Menos que en adultos, sí, pero que pasan igual.

Even one child dying from #COVID19 is one child too many.

We must protect vulnerable populations, incl. children, from infection by aggressive efforts to reduce transmission. This includes test all suspect cases, isolate & care for cases and quarantine contacts.#coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 16, 2020