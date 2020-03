Coronavirus: ¿Beber alcohol previene el contagio?

Durante la pandemia del coronavirus que afecta al mundo, muchas creencias proliferan en torno a posibles cuidados, y beber alcohol es una de ellas.

Durante la reciente pandemia del coronavirus COVID-19 que afecta al mundo, han surgido un montón de rumores y creencias en torno a posibles manera de evitar el contagio.

Desde que el ibuprofeno ayuda a evitar el contagio o que incluso, con solo usar mascarilla te puedes salvar del coronavirus son algunas de las creencias que han surgido en diversas partes del mundo en torno a la evolución de la pandemia, que han sido desmentidas por las Instituciones autorizadas.

Ante esto, una que más nos ha llamado la atención ha sido la que tiene relación con el consumo de alcohol, donde algunos señalan que beberlo ayudaría a impedir el contagio con el virus.

Coronavirus y consumo de alcohol

La propia Organización Panamericana de la Salud (OPS), que está afiliada directamente con la Organización Mundial de la Salud han enfatizado en las últimas semanas que la única forma (eficaz) en que las personas puedan evitar el contagio de la enfermedad es a través del lavado de manos.

Este tiene que extenderse como mínimo 20 segundos y requiere de un especial cuidado en como se realiza el proceso, para poder eliminar la mayor cantidad de presencia del virus que podría existir en las manos debido al contacto diario, ya que este logra mantenerse activo en superficies hasta por 10 horas.

Ante el rumor del consumo de alcohol, la OPS es tajante en su comentario, enfatizando que "no, el consumo de alcohol, no previene el virus", descartando el rumor en el que muchos, sin el conocimiento necesario, suelen aferrarse sin tener una demostración científica real.

Debemos reiterar que no existe ningún estudio científicos que abale esta situación y solo, el alcohol gel para manos, puede ser útil como método de limpieza en el caso que no cuentes con agua y jabón, pero aún así este método no tendría la misma eficacia.

En el caso del lavado de manos, otra recomendación señalada por expertos, en especial para las personas que se encuentran en sus casas, es que en el momento en que hagan el primer lavado (si es que vienen de la calle) eviten el secado con una toalla común y, en cambio, utilicen toallas de papel que puedan ser eliminadas en forma rápida.