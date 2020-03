Coronavirus: consejos que te ayudarán a no infectarte

El Coronavirus puede infectar a todos y no se ha encontrado una cura, por eso es que te diremos cómo puedes evitar una infección.

El Coronavirus se ha vuelto un problema enorme a nivel mundial, pues se ha comenzado a contagiar de manera rápida y preocupante en distintos países en todo el mundo. Es por eso que te diremos algunos buenos consejos para evitar contagiarte. Ten en mente que si bien, todo esto ayuda, no asegura que no te vayas a enfermar.

Lávate las manos

No hay que esperar a que llegue el Apocalipsis para decidir lavarse las manos, eso siempre ayuda a eliminar virus y bacterias que pueda haber en nuestras manos. Ahora que estamos enfrentándonos al Coronavirus, es momento de hacerlo más que nunca, y de paso que se te quede la costumbre de hacerlo.

Evitar contacto humano innecesario

Muchas personas deciden saludar a sus conocidos, amigos y familia con muestra de afecto que van más allá que un simple saludo, esto incluye saludos con abrazos, besos, besos en la mejilla o saludos de mano. Bueno, pues tendrás que dejar de hacerlo, al menos por el momento, pues no solamente te puedes contagiar sin darte cuenta, sino que puedes contagiar a la otra persona.

Limpia constantemente tu teléfono

Por lo general uno se preocupa mucho por la limpieza de su teléfono, pero es algo de vital importancia, pues así es donde se pueden quedar la mayoría de las bacterias y en especial, ahí se puede quedar el Coronavirus. Usa toallitas desinfectantes para limpiarlo todos los días, eso ayudará mucho.

Cuidado con el efectivo

Si, es algo que no podemos evitar en realidad, pero si durante todos los días de tu vida debes manejar dinero en efectivo, entonces asegúrate de no tocar tu cara después, pues aquí es como te puedes infectar más que de ninguna otra manera. Como dijimos, es imposible no usar efectivo, pero entre menos dinero manejes de esta manera, mucho mejor para ti y para todos.