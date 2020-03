Empresa chilena desarrolla dispositivo médico/kit de toma de muestras en terreno para el COVID-19

GenoSUR trabaja desde 2017 en I+D de dispositivos médicos para toma de muestras de material genético y patógenos.

La empresa chilena GenoSUR desarrolló un dispositivo médico/kit de toma de muestra para el COVID-19 en terreno, es decir, que puede ser usado en cualquier lugar, evitando así que los pacientes infectados asistan a las urgencias. El dispositivo permite que los patógenos (virus, bacteria u hongo) presentes en la muestra se inactiven, y trasladar la muestra sin cadena de frío, solucionando así tres problemas críticos que enfrentan los países durante esta pandemia en la ruta del diagnóstico.

Matías Gutiérrez, CEO y fundador de GenoSUR, bioquímico de la Universidad de Chile, y PhD en Biotecnología, cuenta que comenzaron con los dispositivos de tele diagnóstico molecular en 2017 para una empresa estadounidense desarrollando un kit de análisis genético. Cuando vieron el avance del virus, decidieron adaptar su innovación tecnológica. “Fue unir los puntos, la tecnología estaba hecha. La emergencia global está y podemos contribuir con innovación chilena a hacerle frente a esta pandemia. Ya tenemos una solicitud de 1 millón de dispositivos de las autoridades nacionales y otras tantas consultas internacionales”, cuenta.

Agrega que esta innovación chilena es además manufacturada en nuestro país. Para atender al cliente de Estados Unidos daba empleo a cerca de 70 personas, dotación que está aumentando para poder cumplir con el aumento de la demanda nacional e internacional. “Estamos coordinando protocolos junto a empresas especializadas y algunas comunas para poder garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, como por ejemplo que no usen el transporte público para llegar a la fábrica”, explica Matías.

GenoSUR, de la mano de ProChile y Corfo, se instaló en Miami, Estados Unidos, tras participar el año pasado en la primera generación del programa Go Global, que acompaña y guía a los emprendedores en su llegada a mercados hub de innovación en los países de la Alianza del Pacífico y Estados Unidos. Hoy tienen un laboratorio en Estados Unidos y son parte del Cambridge Innovation Center (CIC), uno de los articuladores más relevantes del ecosistema de innovación y tecnología de Miami.

