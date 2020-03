Coronavirus: bot de Facebook se equivoca y marca como spam noticias reales

Navegar por redes sociales como Facebook en plena pandemia por el Coronavirus Covid-19 puede ser considerado como un deporte extremo.

La cantidad de información fuera de proporción y las noticias falsas circulando en estas plataformas alcanza dimensiones realmente alarmantes.

En razón de ello Facebook habría puesto en marcha los bots de su sistema anti-spam, todo con la finalidad de eliminar en masa todas aquellas noticias distorsionadas sobre el Coronavirus.

El punto delicado, según denuncia la BBC, es que en realidad la plataforma no habría sido precisa. De modo que en automático marcó y eliminó varias notas reales argumentando que eran spam o noticias falsas.

Guy Rosen, uno de los principales ejecutivos de Facebook, encargado de resguardar la seguridad de la plataforma terminó saliendo en su cuenta oficial de Twitter para hablar del asunto.

Revelando que efectivamente algunas publicaciones fueron marcadas por el sistema anti-spam como inadecuadas y fueron eliminadas. Pero todo se habría debido a un bug:

We're on this – this is a bug in an anti-spam system, unrelated to any changes in our content moderator workforce. We're in the process of fixing and bringing all these posts back. More soon.

— Guy Rosen (@guyro) March 17, 2020