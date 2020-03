Coronavirus: puedes ayudar a encontrar una cura desde tu casa

El Coronavirus cada vez logra infectar a más personas en todo el mundo y es justamente por eso que ya se ha catalogado como una pandemia. Pero a pesar de todo, parece que puedes ayudar a encontrar una cura desde la comodidad de tu casa y con el mínimo esfuerzo.

De parte de la Universidad de Washington podemos encontrar un puzzle que permite a todo aquel que decida participar en este, encontrar una posible encima que pueda combatir al Coronavirus.

Esto podría significar que realmente los científicos están sobrepasados en esta área y que necesitas de ideas frescas y de mentes despejadas que puedan traer un poco de luz a esta investigación.

Today we're calling on YOU to help design antiviral proteins against #coronavirus:https://t.co/ecqJmpXaj8

The most promising solutions will be manufactured & tested at the Institute for Protein Design (@UWproteindesign) in Seattle. #CitizenScience #COVID #COVID2019 #citsci pic.twitter.com/TsknpmwCyN

— Foldit (@Foldit) February 28, 2020