Coronavirus: Apple crea sitio web dedicado a entregar información sobre el COVID-19

Apple ha creado un sitio dedicado por completo a entregar información sobre el coronavirus.

Recordemos que, la pandemia mantiene expectante a todo el mundo debido a la rápida expansión de la enfermedad.

Ante esto, la compañía de la manzana ha querido aportar con información creando un sito web exclusivo.

El propio CEO de la compañías Tim Cook realizó el anuncio del nuevo lanzamiento a través de sus redes sociales.

Las palabras que el empresario escribió a través de su cuenta personal de Twitter fueron las siguientes.

"Para ayudarlo a mantenerse informado, comprender los síntomas y tomar las medidas adecuadas para proteger su salud".

"Apple ha creado un sitio web COVID-19 y una aplicación estadounidense en asociación con CDC".

"Como siempre, los datos son suyos y su privacidad está protegida, mantente seguro y saludable".

Con la creación de esta página web, la compañía ha querido aportar para enfrentar la pandemia dentro de sus posibilidades.

Al momento de ingresar al sitio, aparecen ciertas herramientas web enfocadas a comprender qué hacer con respecto a la enfermedad.

Uno de los apartados importantes es la aparición de un segmento donde se orienta a las personas con respecto a la prueba.

To help you stay informed, understand symptoms and take proper steps to protect your health, Apple has created a COVID-19 website and a US app in partnership with the CDC. As always, the data is yours and your privacy is protected. Stay safe and healthy. https://t.co/qUEMYOzZUC

— Tim Cook (@tim_cook) March 27, 2020