Coronavirus: Apple usa Inteligencia Artificial y lanza DJ Home Office en Apple Music

Apple decidió poner su granito de arena para poder hacer que el aislamiento por el Coronavirus sea mucho más llevadero y todo es gracias a la música.

Gracias a que todos nos encontramos en casa por culpa del Coronavirus, Apple decidió realizar algo que a muchos nos puede ayudar a pasar el tiempo durante la cuarentena.

Un DJ virtual e Inteligencia Artificial

Para todos los que estamos en casa, Apple lanza dos cosas muy interesante. Lo primero es el DJ Home Office que acaba de ser lanzado de parte de Apple Music. Esta es una lista de reproducción con música alegre que te puede acompañar en las horas de trabajo.

Lo segundo, es una lista de reproducción personalizada con Inteligencia Artificial. Así es como lo describe Apple por medio un comunicado de prensa.

“Get Up! Mix, se lanzará a suscriptores de Apple Music en todo el mundo a partir de hoy y se puede encontrar en la pestaña FOR YOU junto con la mezcla personalizada de favoritos. Esta lista de reproducción se actualizará todos los lunes. Mezcla en tu biblioteca y obtén música nueva cada semana. Para los que estamos trabajando desde casa la lista de reproducción de DJ Home Office es la banda sonora perfecta. Reproduce a artistas como The Weeknd, Post Malone, Dua Lipa, Ed Sheeran… tus nuevos compañeros de trabajo en la oficina.”

Así que la lista Get Up! Mix puede aprender de lo que te gusta para mostrarte canciones que se apeguen a tu estilo si es que los grupos del DJ Home Office no te gustan para nada.

Con todo eso tenemos ya podemos trabajar desde casa sin problemas y muy bien ambientados. Aunque si no estás trabajando desde casa, también funciona muy bien para mantenerte alegre.

Recuerda además que ya se encuentra disponible Live Music de Apple Music en MacOS a partir de hoy. Lo que quiere decir que podrás cantar junto a tus artistas favoritos mientras lees las letras de las canciones que más te gustan.