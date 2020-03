Coronavirus: para que el encierro no afecte tu vida sana, revisa estas 5 aplicaciones para hacer ejercicio

Con estas aplicaciones podrás hacer ejercicio sin la necesidad de salir de tu casa, ideal para tiempos de cuarentena.

El encierro no tiene que significar dejar de lado el ejercicio. Quizás extrañes ver a tus amigotes del gimnasio, o saludar a tus vecinos durante tu trote matutino, pero hay una opción. En esta ocasión, te contamos sobre algunas aplicaciones para que puedas moverte y mantener tu vida sana desde la comodidad de tu hogar y sin coronavirus.

8fit Workouts & Meal Planner

Esta aplicación está disponible en la App Store y en Google Play. En ella puedes encontrar una rutina de ejercicios diaria. Además, incluye el calentamiento, para que realices antes de la rutina principal, y también una serie de elongaciones para cuando termines. Las rutinas que puedes realizar a diario son gratis, pero la aplicación ofrece otras más que son de pago. Aunque de manera gratuita puedes acceder a varios ejercicios que sin duda te ayudarán a moverte del sillón durante estos días de encierro.

30 Days Fitness

30 Days Fitness es una aplicación pagada, disponible en la App Store y en Google Play. Si te interesa, tienen 2 días de prueba para que puedas acceder a todo lo que te entrega. Aquí puedes encontrar una rutina pensada para realizarse en 30 días de corrido. Los creadores de estas rutinas de ejercicios prometen que con este programa en esa franja de tiempo, verás resultados tangibles en tu cuerpo.

Esta aplicación ofrece más de 400 rutinas, con 97 ejercicios combinados. Además, todo viene con instrucciones en video. Si tienes un iPhone, puedes conectar la aplicación a la App de Salud, para que importe todos tus datos.

Nike Training Club

La aplicación desarrollada por la marca deportiva tiene entrenamientos diseñados por expertos Nike Master Trainers. Está disponible para IOS y Android. Tiene ejercicios para todos los niveles, por lo que no importa si eres un experto o si viste en esta cuarentena una oportunidad para tener una vida más sana. La aplicación selecciona rutinas para ti dependiendo de tu nivel físico. Además, puedes buscar rutinas por categoría, intensidad (baja, media o alta) y objetivos que planees cumplir.

adidas Training by Runtastic

Esta aplicación desarrollada por la marca deportiva adidas, te permite seleccionar grupos musculares y crear tu propio entrenamiento personalizado. Con ella puedes participar en retos y competir amistosamente con tus amigos para conseguir aún más motivación. Todo desde casa y sin comprometer tu salud. En la app adidas Training encontrarás planes de entrenamiento para todos los niveles, así que puedes comenzar hoy mismo a entrenar.

Disponible para IOS y Android.

Fitbit Coach

Si tienes un wearable de la marca Fitbit, con esta aplicación podrás sacarle el jugo mientras estés en cuarentena, sin comprometer tu rutina de ejercicios. Sin embargo, si no tienes el gadget no temas. No necesitas tener un wereable de la marca, o de ninguna otra, para poder realizar las actividades que esta aplicación te propone.

Disponible para IOS y Android, puedes seleccionar entrenamientos que varían entre 7 a 60 minutos, con cientos de ejercicios dedicados a tu abdomen, glúteos, brazos, piernas y espalda.