Coronavirus: 5 aplicaciones para pasar la cuarentena

Si el encierro te vuelve un poco loco, prueba estas aplicaciones que de seguro te gustarán.

Para quienes no están acostumbrados a pasar tanto tiempo en casa, la cuarentena puede ser muy aburrida. Y aunque no sea tu caso, un par de ideas para pasar el tiempo de seguro no te vienen nada mal. Por eso, te traemos 5 aplicaciones para que sobrevivas la cuarentena sin aburrirte.

Cultura

Si el distanciamiento social te tiene ansioso, puede ser la oportunidad perfecta para explorar y aprender del mundo del arte. La app Google Arts & Culture ofrece acceso a las colecciones de arte de, literalmente, miles de museos alrededor del todo el mundo. Desde la comodidad de tu casa puedes hacer diariamente un tour por las galerías más famosas del mundo, desde el pop art en el MoMA de Nueva York a los cuadros de Rembrandt en el Hermitage de San Petersburgo, pasando por las obras clásicas del renacimiento en la galería Ufizi en Florencia.

Además, dentro de la app hay cientos de artículos muy interesantes sobre temas relacionados a las artes y la cultura en general para que durante este periodo de distanciamiento social puedas, además de ayudar a aplanar la curva, aumentar tu conocimiento artístico y tenter tema para la próxima vez que te juntes con tus amigos.

La encuentras gratis en Google Play y en App Store.

Música

El tiempo en cuarentena puede ser ideal para desarrollar (¡o descubrir!) tu faceta musical. Gracias a Korg, el famoso fabricante japonés de sintetizadores e instrumentos electrónicos, y Moog, creadores de los sintetizadores del mismo nombre, esto puede ser mucho más fácil y entretenido. Han puesto a disposición de los usuarios de manera gratuita y por tiempo limitado dos de sus mejores apps móviles para la creación de música.

La primera, es la versión móvil del famoso sintetizador Moog model D (normalmente cuesta 5 dólares) que permite convertir tu teléfono o tablet en este emblemático instrumento y cuenta con más de 160 presets disponibles. Estará disponible de manera gratuita (por ahora solamente para iOS) de manera indefinida. Lo puedes descargar aquí.

Y la segunda, y más entretenida en nuestra opinión, es la app iKaossilator de Korg, cuyo precio de descarga normal es de ¡20 dólares. Se trata de la versión móvil del increíble sintetizador dinámico, que te permitirá crear innumerables beats y sonidos con tu dispositivo. Esta app estará disponible de manera gratuita hasta el 20 de marzo para dispositivos Android y hasta el 31 de marzo para iOS.

Niños

Mantener entretenidos a los niños en casa puede ser de las cosas más difíciles durante la cuarentena y, más aún, hacer que no pierdan el ritmo de estudio y aprendizaje de los jardines o colegios. Una aplicación que puede hacer ambas actividades más fáciles es "Intro to math" de la familia de apps Montessorium. Con esta herramienta, los niños, a través de diversos juegos y actividades, se familiarizarán con distintos conceptos matemáticos. Desde números y unidades a secuencias y habilidades para resolución de problemas.

Está disponible para iOS de manera gratuita (precio normal de 5 dólares) por tiempo limitado.

Juegos

Hace poco te mostramos una lista de juegos para descarga gratuita. Si es no es suficiente, tenemos una aplicación para recomendarte. Se trata de Apple Arcade, una plataforma de suscripción a juegos para todas las pantallas de tu casa.

Con Apple Arcade, tienes acceso ilimitado a más de 100 nuevos juegos. Además, puedes descargarlos para jugar en modo offline.

Su precio de suscripción normal es de US$5 mensuales. Pero si no quieres gastar dinero, puedes probarlo de forma gratuita por un mes. Lo encuentras aquí.

Meditación

Estar calmado durante tiempos que parecen cada vez más caóticos se vuelve una tarea cada vez más difícil. Este tiempo de distanciamiento social puede ser una gran oportunidad para comenzar a practicar la meditación y sacar provecho de sus diversos beneficios. En esta categoría te recomendamos la app "Smiling Mind" que, además de ofrecer rutinas de meditación clásicas, permite personalizarlas de acuerdo a lo que necesites.

Puedes seleccionar diferentes rutinas según grupo etario, para ayudar a los niños a mantenerse más calmados mediante meditaciones especialmente diseñadas para ellos, por ejemplo. Según objetivos, como calmar tu estrés o ayudarte a enfrentar mejor la nueva rutina de teletrabajo. O según nivel de experiencia anterior meditando. La aplicación te permite partir con rutinas sobre los fundamentos de la meditación.

Está disponible de manera gratuita para dispositivos iOS y Android.