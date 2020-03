Colegio deja de hacer videoconferencias después de que un hombre desnudo "adivinara" el link de una clase

Grave suceso ocurrió en Noruega, luego de que un depravado ingresara desnudo a una clase virtual que se dictaba a niños de 9 años.

Debido a la cuarentena obligatoria que se ha instaurado en muchos países del mundo, el año escolar se ha visto comprometido. Muchos colegios han optado por utilizar la tecnología para que los niños puedan continuar con sus clases, y así no atrasarse con sus contenidos académicos. En muchos casos la medida, que aunque quizás no es el ideal, ha logrado ayudar a miles de estudiantes que se han visto perjudicados por la contingencia.

Pero siempre existe gente pésima en el mundo. Un grave suceso ocurrió en un colegio noruego. Mientras se dictaba una clase online a niños pequeños de 9 años, a la conferencia ingresó un hombre ajeno a la institución. Se encontraba desnudo y se comunicó con los niños. Intentó persuadirlos para realizar actividades sexuales a través de la cámara. Un apoderado se percató de la situación después de que la clase había finalizado, mediante la grabación de la conferencia. En el video se puede observar a los pequeños niños completamente afectados por la situación.

Culpables y disculpas

El director del colegio anunció que inmediatamente dejaron de utilizar Whereby, la plataforma que utilizaban para hacer las clases. Como institución manejan la teoría de que el exhibicionista y pedófilo hombre que acosó sexualmente a los niños de manera virtual logró entrar al canal adivinando el ID de la sala de conversación. Sin embargo, se mantiene solo como una hipótesis, ya que aún no hay claridad sobre lo que efectivamente sucedió.

La empresa Whereby pidió disculpas por el terrible suceso. Ellos secundaron la teoría del establecimiento educacional, ya que según Ingrid Ødegaard, el Product Manager de Whereby, no es la primera vez que personas con malas intenciones han tratado de adivinar ID de salas de conversaciones privadas.

El hecho constituye un grave problema de seguridad. Más aún cuando se trata de temas tan delicados e importantes como la seguridad de los niños en plataformas educacionales. Lamentablemente, debido a la cuarentena, las plataformas de videollamadas no solo han adquirido atención por parte de las comunidades que las utilizan con motivos nobles. Hay también personas inescrupulosas que se aprovechan de ellas con fines maliciosos, dañinos, e incluso ilegales.

Esperamos que esto no se convierta en una tendencia, y repudiamos con fuerza estos actos que arremeten contra inocentes, en especial cuando se trata de niños pequeños.