Ciencia: un problema en la búsqueda de vida extraterrestre impide hacer avances

Hay un problema latente en la búsqueda de vida extraterrestre y ese es un problema que la ciencia tiene con los aficionados al fenómeno ovni.

La búsqueda de vida extraterrestre de parte de la ciencia y de aficionados se ha llevado a cabo por muchos años y seguramente se llevará a cabo muchos años más. Curiosamente, hay un pequeño problema en todo esto que ha logrado impedir que la ciencia y los aficionados logren encontrar más respuestas, y eso es la pelea constante entre ambos.

Creando separaciones

Para empezar, creo que es sabido por todo mundo que la ciencia se relaciona completamente con todo aquello que se puede medir de manera exacta. También es cierto que muchas veces los cazadores de OVNIS usan técnicas que parecen sacadas de los Looney Tunes y de sus productos de ACME para intentar encontrar vida en otros planetas. Ahí radica la más grande diferencia y el mayor problema.

Sin embargo, muchas veces la ciencia demerita y hasta ridiculiza los intentos de los investigadores del cielo en su búsqueda por encontrar Objetos Voladores No Identificados.

Es justo eso lo que ha hecho que la búsqueda de extraterrestres no se tome tan en serio en todo el mundo, pues la ciencia intenta mantener siempre un perfil muy alto que no se vea manchado por algo que es muy difícil de comprobar o de desmentir como lo es la vida extraterrestre, pues involucrarse con aficionados al fenómeno ovni podría “desprestigiarlos” y hacerlos ver menos serios.

Eso ha llevado a la gran parte de la comunidad científica a dejar de prestar atención a cualquier cosa que ellos mismos no hayan descubierto, material que llegue de otros lados, de personas que literalmente se encuentran observado el cielo las 24 horas del día porque ¿cómo los haría ver eso? ¿cuáles son las credenciales del investigador independiente?

No estoy diciendo que debemos creerle a todos y cada no de los que aseguren haber sido raptados por extraterrestres, tampoco que la ciencia es malvada por no creer de inmediato en todo lo que se ve. Sino que hay tanto charlatán allá afuera que hace que sea difícil creer algo sobre el fenómeno, aún así, creo que hay ciertos casos y cierta evidencia que debería tomarse más en serio.