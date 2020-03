Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered está disponible ahora

Sorpresa, sorpresa, amiguitos en cuarentena.

Ni siquiera los teléfonos se están filtrando tanto como Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, pero ya que el juego no es novedad para nadie, la gente de Activision decidió darnos la sorpresa de lanzar este título el día de hoy, por lo menos de manera momentánea, para PlayStation 4.

La nueva versión de Carlos Duty remasteriza toda la historia de Modern Warfare 2, incluyendo la misión "No Russian" y "Takedown", no obstante, todo parece indicar que aún no hay un modo multijugador disponible para esta edición, indica la gente de IGN.

La compra de este juego está acompañada por el bundle Underwater Demo Team Classic Ghost para Call of Duty: Modern Warfare, el que tiene la skin de UDT Ghost Operator, varias armas exclusivas y un montón de novedades para los más fanáticos de esta saga.

Por ahora, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered está sólo disponible para PS4, pero pronto aparecerá para PC y Xbox One.

Revisa el tráiler oficial (filtrado ayer) a continuación.