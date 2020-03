Audífonos Bluetooth: crece preocupación de serios daños a la salud por usarlos

Miembros de la comunidad científica se unen en petición masiva para revaluar la seguridad de los audífonos Bluetooth y su uso de frecuencias de radio.

Esos Airpods que has usado por meses tal vez no sean tan seguros como aparentan. Y es que al parecer la comunidad científica y médica se encuentra inquieta sobre los efectos del uso prolongado de esta clase de audífonos bluetooth en humanos.

No se trata de un temor que acaba de nacer, pero desde hace un año con el aumento en la popularidad de estos accesorios ha vuelto a despertar la preocupación.

Una perfecta muestra de ello es la petición a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), firmada por más de 250 investigadores de más de 40 países.

Ahí los científicos apuntados señalan su seria preocupación por la repercusiones a largo plazo de la salud de usuarios de estos dispositivos bluetooth.

En donde la radiación producida por el Campo Electromagnético No Ionizante (EMF), sería el mayor punto de incertidumbre para todos al usar audífonos:

Mi preocupación por los AirPods es que su colocación en el canal auditivo expone los tejidos de la cabeza a niveles relativamente altos de radiación de radiofrecuencia EMF. Estos riesgos no están restringidos a AirPods. La evidencia existente indica posibles preocupaciones para la salud humana con el desarrollo de todas las tecnologías que funcionan bajo frecuencias de radio.

Es lo que señala Jerry Phillips, profesor de bioquímica en la Universidad de Colorado en Colorado Springs, en un artículo del escritor especializado en ciencia, Markham Heid.

La publicación habla de potenciales tumores, cáncer, desórdenes neurológicos y cambios en el ADN como algunos de los riesgos potenciales.

Aunque sobre todo parece que no existe un consenso concreto sobre qué es seguro y qué no. De modo que lo urgente es profundizar con bases científicas en el tema para averiguar con absoluta certeza si estos audífonos son o no un riesgo.